وزير الإعلام: الصحفيون هم الباحثون عن الحقيقة وشركاء في التنمية

تقدم أسامة هيكل وزير الإعلام لجميع الصحفيين المصريين والعرب والأجانب العاملين فى مختلف دول العالم بالتهنئة بمناسبة يوم الصحافة العالمي.

وقال وزير الإعلام إن الصحفيون هم الباحثون عن الحقيقة وشركاء في التنمية.

وأعرب “هيكل” عن أمنياته للصحفيين فى جميع المواقع بالسلامة فى ظل ظروف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا انه بحكم عملهم من الفئات الأكثر احتكاكاً بالمواطنين.

وطالب وزير الإعلام الصحفيين بتوخي الحذر والحيطة فى عملهم حتى تمر هذه الجائحة بسلام.

ويحتفل العالم في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحفيين الأفارقة في 3 مايو 1991.

وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية وتقيييم حال الصحافة في العالم وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير والتذكير بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.