وزير الإعلام السودانى: موافقتنا كانت شرطًا لبناء السد العالى

قال الدكتور أحمد بلال، وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء السودانى، إن بناء السد العالى يعتبر بمثابة الأمن الإستراتيجى لمصر، ولولاه لعانت القاهرة من مجاعات، كما أن بنائه لم يكن ممكنًا بدون موافقة بلاده، لأن موقع بحيرة السد يقع جزء كبير منه فى الخرطوم.

وأضاف بلال، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة السودانية بالقاهرة، اليوم الخميس، بمناسبة زيارة الدكتور أحمد بلال نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام، وترأسه لوفد رفيع المستوى لحضور اجتماع وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، أن مصر هى قيادة العرب وبسقوطها يتحطم العرب، ومن مصلحتهم الارتباط والتواصل مع القاهرة.

وتابع: “قد يحصل توتر بين البلدين على أى قضية خلافية لكن لا بد من أن نحصن الشعب فى الجنوب والشمال من عدم الانزلاق تجاه الإساءة للآخر، وعدم السماح لأى خلاف بين الشعبين”، محذراً وسائل الإعلام بالكتابة بقصد أو بدون قصد أى معلومات تؤدى للإساءة للبلدين.

وأكد أن بلاده ليس من مصلحتها عدم استقرار مصر، كما أن العلاقة بين البلدين مقدسة وأزلية ويجب تنميتها، وهناك فرص قائمة للتقارب وزيادة المصالح.