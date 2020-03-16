وزير الإعلام: الحكومة انتقلت للسيناريو الثانى فى مواجهة «كورونا» وتحافظ على مصداقيتها مع المواطنين

من بين السيناريوهات الثلاثة التى تم وضعها فى إطار مراحل استعدادات الدولة لمواجهة الفيروس

قال أسامة هيكل وزير الإعلام إن الحكومة انتقلت إلى السيناريو الثانى من بين السيناريوهات الثلاثة التى تم وضعها فى إطار مراحل استعدادات الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” .

وأكد أن مصر مازالت دولة منخفضة الإصابة بالفيروس والحكومة تحافظ على مصدقيتها أمام المواطنين وأمام دول العالم و نحتاج التكاتف جميعا حتى نجتاز هذه الأزمة .

هيكل قال ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم على خلفية إعلان رئيس الوزراء مزيد من الإجراءات للوقاية من انتشار “كورونا” .



وتابع قائلا: إننا انتقلنا للسيناريو الثانى بأسرع مما كان متوقع البدء فيه وذلك لتوفير حماية أكبر للمواطنين واتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار الفيروس.

وقال وزير الإعلام إن وزارته هى المعنية بالبيانات الدقيقة الخاصة بعدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بالتنسيق ومراقبة من منظمة الصحة العالمية ولا يمكن إخفاء أى إصابات ولا توجد مصلحة للحكومة للإخفاء .

واستنكر وزير الإعلام ما تمت إشاعته بوجود ١٩ ألف حالة إصابة فى مصر , وقال إن الإصابات لا يمكن إخفاءها ومصر مستهدفة من دول كثيرة .

ودعا المواطنين لعدم التكالب على السلع بهذا الشكل وأكد أنها متوفرة وفى نفس الوقت سحب السلع يساعد على ارتفاع الأسعار والحكومة يجب علينا التنبه ونرجو مساعدتنا فيما يتم اتخاذه من إجراءات .