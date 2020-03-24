وزير الإعلام : إحنا أمام حالة فريدة.. المرة دي الشعب اللي بيطلب حظر التجول

عبر وزير الإعلام ، أسامة هيكل، عن دهشته بمطالبات المصريين بحظر التجول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بشكل مبكر عن الحكومة .

وزير الإعلام: نواجه عدو مش شايفينه وسرعة انتشاره سريعة جدا

وقال وزير الإعلام في مداخلة مع برنامج يحدث في مصر على إم بي سي مصر : “إحنا أمام حالة فريدة من كل الجوانب دايما الحكومات بتواجه رفض من الشعب لما تفرض حظر تجول والمرة دي الشعب هو اللي بيطلب الحظر والحكومة مأخراه شوية”.

وأضاف: “نمرة اتنين احنا بنواجه عدو مش شايفينه وسرعة انتشاره سريعة جدا وبالتالي لازم نبقى فاهمين انه قريب جدا”.

وتابع: “إحنا محتاجين إن الحل الأمثل لهذا الموضوع واللي عملته الصين هو العزل حتى شفاء الناس، وإحنا خدنا الإجراءات بناءا على عدة مراحل”.

وأوضح أنه حتى الأسبوع قبل الأخير من فبراير كان عندنا إصابة واحدة وبعد كدة في أوائل مارس بدأت الإصابات من شخص واحد كان جاي من برا إلى سيدة كانت موجودة نقلت الإصابة لـ 56 حالة لوحدها.

وقال: “السيدة دي نزلت في مطار القاهرة راحت قعدت في فندق في مصر الجديدة انتقلت إلى الاقصر ركبت رحلة على مركب لحد الغردقة خدت 56 واحد في سكتها”.

وأضاف: “من أول مارس حتى 16 مارس بدأنا نعدي رقم 100 إصابة وبدأنا السيناريو الثاني وقفل المدارس والجامعات وحركة الطيران والجوامع والكنائس وده كان إجراء صعب مش سهل والإجراء التاني هو إن المحلات تقفل مبكرا وده كان أشبه بحظر تجول”.

تدرج الحكومة

وتابع: “وبالتالي قولنا هنعمل حظر التجول من اليوم مع مجموعة إجراءات تانية”.

وأكد وزير الإعلام على أهمية ما اتخذته الحكومة بالتدرج مع الشعب قائلا: “لو كنا طلعنا الإجراءات دي كلها مرة واحدة كنت هتزهق، وبالتالي قولنا نعمل إيه نعمل كل يومين إجراء والأسلوب ده جاب نتيجة وبدأت الناس تستجيب بالفعل وبقى عندها حرص أكتر، إنما بعض الفئات المختلفة اللي هو عندنا حتة الفهلوة دي بس اللي فاضلة”.

وقال: “مفيش حاجة اسمها حظر كامل 100% وتقعد في البيت وتتحبس، وكل واحد مسئول، ولسه فيه إجراءات تانية، وكل الإجراءات دي حاصلة داخل المرحلة الثانية اللي متخططة الأولى ودي اللي عدد الإصابات فيها بتتراوح بين 100 – 1000 إصابة، ويارب يلاقوا علاج بشكل ما للعالم كله مش بس لمصر”.

وأكد أن “أمريكا تحولت فجأة لـ 10% من نصيب العالم من الإصابات لأن حصل استهتار”.

وقال: “الموضوع مفهوش هزار ومخالفة قرارات الحكومة يعرض لعقوبات تبدأ من غرامة 4 آلاف جنيه حتى الحبس ، مع استثناءات حددها قرار رئيس الوزراء اليوم ومنها الصحفيين والإعلاميين بموجب كارنيه نقابة الصحفيين أو نقابة الإعلاميين”.