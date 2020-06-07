وزير الإعلام : إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة مطمئنة لجميع أولياء الأمور

مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء وجه بمتابعة التدابير الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الإجراءات المتبعة في تأمين امتحانات الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم مطمئنة لجميع أولياء الأمور على أولادهم، بعد قلقهم بسبب فيروس كورونا.

وقال “هيكل” إن رئيس مجلس الوزراء وجه بمتابعة التدابير الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف: “صحة أولادنا أهم وفوق كل شيء وقد لاحظنا انشغال الجميع خلال الأسابيع الماضية بـ امتحانات الثانوية”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم بمقر وزارة الإعلام بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل دخول الطلاب إلى اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم إن تم تغيير وقت الامتحان ليبدأ من الساعة العاشرة صباحا لتوفير الوقت اللازمة لإجراءات تعقيم الطلاب.

وأكد أنه لن يسمح بدخول الامتحانات لأي طالب يتأخر عن الساعة التاسعة صباحا، كما لن يتم السماح لأي طلاب دون إجراءات التعقيم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم توزيع كمامات على كل طالب، وأغطية الأحذية واستخدام المطهرات ومعقمات الأيدي، كما سيتم استخدام كواشف الحرارة لقياس درجات حرارة الطلاب.

وأشار إلى أنه في حال ملاحظة أي ارتفاع في درجات الحرارة سيتم نقل الطالب فورا بسيارات إسعاف لمستشفى المختص لعمل تقرير طبي يتيح له الحق في الحصول على كامل الدرجة حلال الامتحان بالدور الثاني.

وعرض الوزير فيديو محاكاة للإجراءات الوقائية المتبعة لامتحانات الثانوية العامة.