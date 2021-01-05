وزير الإسكان : 63 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية فى الصعيد

منذ عام 2014 حتى الأن

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى تكلفة المشروعات التنموية فى الصعيد التى تم – وجار- تنفيذها من خلال وزارة الإسكان منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت 63 مليار جنيه.



وأضاف الجزار، أن إجمالى الاستثمارات فى محافظات الصعيد موزعة على عدد من القطاعات بينها 13.2 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لإنشاء 130892وحدة سكنية بالإضافة إلى 389 مليون جنيه فى قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية.



استثمارات قطاع الطرق 11.3 مليار جنيه

وأشار، إلى أن هناك 11.3 مليار جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة وكذلك 34.5 مليار جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعاً لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعاً لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة، إضافة إلى 3.6 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لإنشاء 412 مبنى خدميا.



وأفاد الوزير بأنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالي الصعيد.

وأوضح، أن الوزارة عملت فى تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق.



وتابع، أن المحور الثاني يختص بتنفيذ المشروعات المختلفة فى 8 مدن جديدة (الأجيال السابقة)، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات فى 6 مدن جديدة، من مدن الجيل الرابع.

