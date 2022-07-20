وزير الإسكان: 292 مليون دولار تم تحويلها مقدمات حجز مشروع «بيت الوطن»

أحاط الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم علماً فيما يتعلق بالطرح الأخير الذي أعلنت عنه الوزارة للمصريين في الخارج، ضمن مشروع بيت الوطن لتوفير أراض ووحدات سكنية لأبنائنا في الخارج، أنه تم إغلاق باب الحجز به منذ أيام.

وقال إنه شهد إقبالا كبيرا على الحجز، خاصة على الأراضي، وتم حتى الآن تحويل ٢٩٢ مليون دولار مقدمات حجز من إجمالي نحو ١.١٧٢ مليار دولار، مضيفا: نعمل حاليا على توفير الأراضي اللازمة والوحدات السكنية؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المتقدمين للحجز.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية في إطار التوجيهات الصادرة بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا الصدد.

وتناولت في مستهل العرض، البرنامج الطارئ مع البنك الدولي لدعم التصدي لأزمة الغذاء والقدرة على الصمود، واستعرضت حجم التمويل الموجه لشراء الأقماح، واستكمال منظومة بناء وتحديث الصوامع وتحقيق الاستدامة لمنظومة الغذاء، والجهات المستفيدة من البرنامج، وما تم إنجازه، والموقف الحالي.

وقالت إنه يوجد حالياً بعثة من البنك الدولي لمناقشة الإطار التعاقدي لمناقصات القمح.

وتطرقت خلال عرضها إلى برنامج “دعم الموازنة العامة للدولة نحو الصمود الاقتصادي ومتطلبات الأمن الغذائي” بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، وتناولت بالتفصيل محاور وأهداف البرنامج والتي تضمنت دعم استجابة الأمن الغذائي على الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، وتعزيز صمود وشفافية القطاع المالي.

وأشارت المشاط من جانب آخر، إلى ما قام به البنك الدولي والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية من تحويل لجزء من الاعتمادات المطلوبة اتصالاً ببرنامج إطار تمويل سياسات التنمية 2021/2022.