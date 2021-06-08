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وزير الإسكان : 23.9 مليار جنيه حجم الإنفاق الحكومي لتطوير العشوائيات

تنفيذ 195275 وحدة فى 316 منطقة غير آمنة تم تطويرها
أحمد صبحي 6:16 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 6:16 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب، وغيرها من المجالات، والتى تم تنفيذها خلال 7 سنين، في الفترة من 2014، حين تولى الرئيس السيسى، رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وقال الجزار إن الدولة اقتحمت ملفًّا شائكًا عانت منه لعشرات السنين؛ وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق.

مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 195275 وحدة فى 316 منطقة غير آمنة تم تطويرها، بتكلفة 23.9 مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 50778 وحدة أخرى فى 41 منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة 15.7 مليار جنيه.

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بقلم أحمد صبحي

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