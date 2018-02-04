وزير الإسكان: 23 تحالفاً عالمياً تقدمت لتنفيذ قطار العلمين-العين السخنة

الإعلان هذا الشهر عن نتائج الطرح الثاني لأراضي الشراكة مع القطاع الخاص

بدور إبراهيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بملتقى مصر الثالث للاستثمار، أنه توجد حالياً فرص استثمارية هائلة وغير مسبوقة على أرض مصر، مضيفاً: نحن حالياً على مشارف 100 مليون نسمة داخل مصر، وهذه سوق هائلة في مجال العقار والتنمية العمرانية.

ولكى نستطيع استيعاب الزيادة السكانية، نحتاج إلى مضاعفة المعمور حتى عام 2050، فإذا كنا حالياً نعيش على 6.5% من مساحة مصر، فنحن بحاجة لأن نصل إلى 12%، وهذا يتم من خلال زيادة الرقعة المعمورة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها، كما أن هناك طلباً على العقار خارج مصر أيضاً وجاذبية للاستثمار فيه، للعرب وغيرهم.

وأكد مدبولي أن حجم التنمية الذي تحقق بالعاصمة الإدارية الجديدة فى نحو 18 شهراً، كبير جداً، ونحن نضرب كل الأرقام القياسية بما تحقق فيها، وهي مدينة ذكية مستدامة، تتوافر بها وسائل النقل الجماعي، حيث تم بالتعاون بيننا ووزارة النقل، طرح القطار فائق السرعة من العين السخنة للعلمين، وتقدم لنا 23 تحالفاً عالمياً، وبالنسبة للمونوريل الذي سيربط 6 أكتوبر بالجيزة، والعاصمة الإدارية، بمدينة نصر، تقدم له 22 تحالفاً عالمياً.



وقال مدبولي: كان هناك عدد من العوائق في الفترة من 2011، ولكن تغلبت الحكومة على معظمها، بسلسلة من التشريعات المُحفزة للاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التخارج، ورفع القيود عن التحويلات الأجنبية، بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف، وأيضاً بالنسبة لملف التسجيل العقاري وافقت على قانون التسجيل العقاري في المدن الجديدة بالإيداع، منذ أسابيع، وهذا قانون مهم جداً.



وبشأن الفرص الاستثمارية، أضاف الوزير: المدن الجديدة تشهد إنطلاقة هائلة بكل ما تعنيه الكلمة، وبها مشروعات سكنية عديدة، مثل الإسكان الاجتماعي، أو مشروعات للشريحة الأعلى في الدخل مثل سكن مصر ودار مصر، كما تم طرح حجم كبير جدا من الأراضي، وكذلك أراضي الشراكة للمستثمرين، وهذه كانت نقلة جديدة نجحت فيها الوزارة، وفي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وقعنا مذكرات تفاهم الطرح الأول لأراضي الشراكة، وحولت إلى عقود، موضحاً أن هناك مشروعات على الأرض بها استثمارات تقدر بما يزيد على 350 مليار جنيه، بخلاف 13 قطعة أرض فى الطرح الثانى، تقدم عليها 36 عرضاً من الشركات، ومن المقرر أن يكون بها استثمارات تقدر بنحو 550 مليار جنيه، وسيتم الإعلان خلال هذا الشهر عن نتيجة الطرح الثاني لأراضي الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تجهز الوزارة مقراً على أعلى مستوى لاستقبال المستثمرين بالمدن الجديدة، في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتيسير الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرار، وبدء المشروعات.



وأشار إلى أن لدينا جيلا رابعا من المدن الجديدة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وهي مدينة على ساحل البحر المتوسط، وهى متكاملة بها منطقة صناعية، بدأ التقدم عليها، وهي قريبة من الموانئ والمطارات، وبدأنا تنفيذ جامعتين بها، كما أن بها كورنيشا ممتدا لمسافة 14 كم، ونعمل على تحويلها لمقصد سياحي عالمي، على غرار شرم الشيخ والغردقة، ونهدف أيضاً لإنشاء 25 ألف غرفة فندقية بالمدينة، ونشجع كل المستثمرين المصريين والعرب على الاستثمار بالعلمين الجديدة، وخلال هذا العام ستنتهي مرافق الجزء الساحلي على مساحة 7 آلاف فدان، وسيتم البدء في الفنادق، وهي تتمتع بإطلالة ساحرة على البحر والبحيرات.



وأوضح أن قطاع التشييد والبناء ينمو بسرعة كبيرة تقدر ما بين 11 – 15% سنوياً، خلال الأعوام الأربع الماضية، ووفر 3 ملايين فرصة عمل، مضيفاً: نرحب بوجود المستثمرين المحليين والعرب معنا لتنفيذ أحلام المصريين في مستقبل أفضل لوطنهم وأبنائهم.