وزير الإسكان : 178 مليار جنيه إنفاق هيئة المجتمعات العمرانية خلال سبع سنوات

قال عاصم الجزار وزير الإسكان إن تطور معدل إنفاق هيئة المجتمعات العمرانية على مدن الأجيال السابقة بلغ منذ عام 1978 وحتى 2021، نحو 240 مليار جنيه. وأشار الجزار إلى أن إجمالي الإنفاق منه 62 مليار جنيه على مدار 36 سنة…

قال عاصم الجزار وزير الإسكان إن تطور معدل إنفاق هيئة المجتمعات العمرانية على مدن الأجيال السابقة بلغ منذ عام 1978 وحتى 2021، نحو 240 مليار جنيه.

وأشار الجزار إلى أن إجمالي الإنفاق منه 62 مليار جنيه على مدار 36 سنة من 1978 وحتى 2014، بمعدل إنفاق 1.7 مليار جنيه سنوياً، وهذا المعدل كان في آخر الفترة.

جاء ذلك خلال كلمته فى أسبوع تنمية الصعيد، لتدشين مجموعة من مدن الجيل الرابع، وهى أولى مدن الجيل الرابع التي تنطلق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

الجزار: معدل الإنفاق 25 مليار جنيه سنويًا

وأوضح أنه تم إنفاق 178 مليار جنيه فى خلال 7 سنوات (من 2014 : 2021)، بمعدل إنفاق 25 مليار جنيه سنوياً.

ولفت إلى أنه في عام 2014 كانت موازنة هيئة المجتمعات لا تتجاوز 20 مليار جنيه، بينما موازنة العام الحالي 144 مليار جنيه.

وأشار إلى أن حجم السكان بالمدن الجديدة، منذ عام 1978 وحتى 2021، 8.5 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة على مدار 36 سنة من 1978 وحتى 2014، بمعدل زيادة سكانية، 140 ألف نسمة سنوياً.

وأكد أن عدد سكان المدن الجديدة، ارتفع بمقدار 3.5 مليون نسمة فى خلال 7 سنوات (من 2014 : 2021)، بمعدل زيادة سكانية 500 ألف نسمة سنويا. وتابع: هذا المعدل ليس ما نطمح إليه، بل نطمح إلى أن تعمل المدن الجديدة ليس على استيعاب الزيادة السكانية فقط، بل نقل أعداد من سكان المناطق الريفية والمناطق المزدحمة سعياً وراء فرص العمل، والنمو الاقتصادى.