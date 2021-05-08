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وزير الإسكان: 14 مليار جنيه استثمارات للوزارة بالمنيا منذ تولي السيسى وحتى الآن

جارٍ تنفيذ 33 مشروعاً خدمياً وتطوير 48 قرية
أحمد صبحي 11:16 ص, السبت, 8 مايو 21 11:16 ص, السبت, 8 مايو 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة المنيا، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت نحو 14 مليار جنيه.

وأضاف بيان للوزارة، أن إجمالي الاستثمارات جاء لتنفيذ مشروعات خدمات وتطوير بالمدن القائمة والقرى بالمحافظة، وتنفيذ المشروعات المختلفة بمدينتى المنيا وملوى الجديدتين.

وأشار الوزير، إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة المنيا من 2014 وحتى الآن، 9498 وحدة سكنية، بالإسكان الاجتماعى، والإسكان البدوى والتأهيل، وغيرها، بجانب تنفيذ مشروعات تطوير 8 مناطق غير آمنة بالمحافظة.

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كما أنه تم وجارٍ تنفيذ 33 مشروعاً خدمياً لخدمة أهالى المحافظة، ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر بني أحمد، بجانب مشروعات طرق بإجمالى أطوال 258.1 كم تم وجارٍ تنفيذها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب بالمحافظة، و18 مشروعاً للصرف الصحى، ومنها محطـــة مياه إشاولت – ملوي، بطاقة 26 ألف م3 / يوم، لخدمة 250 ألف نسمة، ومحطـــة ميـاه أبو قرقــاص بطاقة 102 ألف م3 / يوم، ومحطـــة توسعات صرف صحي العدوة، كما تم وجارٍ تطوير 48 قرية بالمحافظة.

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وقال الدكتور عاصم الجزار: بلغ إجمالي مــا تــم إنفاقــــه من 2014 وحتى الآن بمدينة المنيا الجديدة، 6.110 مليـار جنيه، موزعة كالتالى: 2.918 مليار جنيه فى قطاع الإسكان لتنفيذ 32010 وحدات سكنية بأنواعها المختلفة.

و377 مليون جنيه فى قطـــــــاع الخدمات لتنفيذ 92 مشروعاً خدمياً، و694 مليون جنيه فى قطـــــــاع الطرق، و2.121 مليار جنيه فى قطـــــــاع المرافـق.

وأضاف الوزير، أن إجمالي مــا تــم إنفاقــــه بمدينة ملوي الجديدة، بلغ 590 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 1024 وحدة سكنية، ومشروعات طرق بأطوال 95 كم ومنها مشروع أسفلت المرحلة العاجلة بمساحة 90 فداناً.

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وجارٍ طرح 4 مبان خدمية بالمرحلة الأولى بالمدينة  (مدرسة تعليم أساسي ، وحدة صحية ، سوق تجارى ، حضانة).

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بقلم أحمد صبحي

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