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وزير الإسكان : 14 قراراً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

تشمل مدن " القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – أسوان الجديدة – الفشن الجديدة – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – برج العرب الجديدة"
أحمد صبحي 11:05 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22 11:05 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – أسوان الجديدة – الفشن الجديدة – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي – القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – برج العرب الجديدة).

وأكد الوزير على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداء لحق الدولة.

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ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كلا من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

​تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص بناء.

كما تمثلت في وضع يد وإقامة مبانٍ ” أرضي + أول” وأرضي فقط ومحال وأسوار ومخازن ومبانٍ إدارية واستراحات وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

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بقلم أحمد صبحي

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