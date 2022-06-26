وزير الإسكان يُغادر إلى بولندا للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي

غادر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مصر متجها إلى مدينة (كاتوفيتشي) بدولة بولندا.

وتأتى الزيارة فى إطار مشاركة الجزار في فعاليات المنتدى الحضري العالمي “WUF11” في دورته الحادية عشرة تحت عنوان “تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل”.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر أمس قرارًا بحركة ترقيات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة

ويأتى القرار بهدف دفع العمل في المشروعات الكبرى، التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، مؤكداً أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.