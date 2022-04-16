وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينتي ( ملوي والفشن الجديدتين – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).

وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وتمثلت مخالفات البناء والتعديات التي صدر لها قرارات إزالة، في إقامة بناء مخالف ” كافيتريا ” بإحدى القرى السياحية الواقعة داخل كردون القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والتعدي على مساحة 201 فدان وإقامة استراحة عمال وغرفتين، والتعدي أيضاً بوضع اليد على مساحة حوالي 20 فدانا أخرى، وإقامة استراحة عمال على الأراضي الواقعة داخل كردون مدينة ملوي الجديدة بدون سند قانوني.