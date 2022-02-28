عقـــارات

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء بمدينتي الوراق والفشن الجديدتين

يشمل 108 مخالفات في الوراق وتعديات على 2.6 فدان في الفشن الجديدة
أحمد صبحي 12:54 م, الأثنين, 28 فبراير 22 12:54 م, الأثنين, 28 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينتي ( الوراق الجديدة – الفشن الجديدة)، مؤكداً على مواصلة الوزارة من خلال أجهزة المدن الجديدة، بإزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أى عشوائيات بها، تطبيقاً للقانون.

وشمل القراران اللذان أصدرهما وزير الإسكان، إزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها (۱۰۸) مخالفات والمتمثلة في البنـاء بدون ترخيص.

اقرأ أيضا  مسئولو الإسكان يتفقدون سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بـ 15 مايو

وكما تمت إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 2.6 فدان حوالي  (١٠٥٤٩م٢) تقريباً المملوكة للهيئة والواقعة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة المطِّلة على الحد الشرقي للمدينة مباشرة، وتمتد ناحية غرب المدينة والمتمثلة في أرض مستغلة بنشاط زراعي بدون سند قانوني.

ونص القراران على أن يتولى جهازا مدينتي الوراق والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

اقرأ أيضا  رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى: العاصمة الإدارية بداية حقيقة للجمهورية الجديدة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

مسئولو الإسكان يتفقدون سير العمل بالحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

أحمد صبحي 1:00 م, الأثنين, 28 فبراير 22

طلعت مصطفى تحقق مبيعات بقيمة 32.4 مليار جنيه خلال 2021

شريف عمر 12:20 م, الأثنين, 28 فبراير 22

10 مليارات جنيه تكلفة إنشاء مدينة رياضية واستاد للنادى الأهلى فى مدينة زايد

سارة لطفي 9:25 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الاسكان ببناء قرية سياحية لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس

المال - خاص 9:21 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

سنتر بوينت العقارية تطلق مشروع هارموني بيزنس كومبليكس بالعاصمة الإدارية

شريف عمر 8:41 م, الأحد, 27 فبراير 22

«العبور» تشهد استكمال أعمال الرصف بأحد طرق المنطقة الصناعية (صور)

شرين طه 8:10 م, الأحد, 27 فبراير 22