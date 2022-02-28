وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء بمدينتي الوراق والفشن الجديدتين

يشمل 108 مخالفات في الوراق وتعديات على 2.6 فدان في الفشن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينتي ( الوراق الجديدة – الفشن الجديدة)، مؤكداً على مواصلة الوزارة من خلال أجهزة المدن الجديدة، بإزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أى عشوائيات بها، تطبيقاً للقانون.

وشمل القراران اللذان أصدرهما وزير الإسكان، إزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها (۱۰۸) مخالفات والمتمثلة في البنـاء بدون ترخيص.

وكما تمت إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 2.6 فدان حوالي (١٠٥٤٩م٢) تقريباً المملوكة للهيئة والواقعة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة المطِّلة على الحد الشرقي للمدينة مباشرة، وتمتد ناحية غرب المدينة والمتمثلة في أرض مستغلة بنشاط زراعي بدون سند قانوني.

ونص القراران على أن يتولى جهازا مدينتي الوراق والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.