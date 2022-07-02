وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات بـ«ملوي الجديدة» والساحل الشمالي الغربي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفة البناء الواقعة بمدينتي (ملوي الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي)، بجانب تنفيذ حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات وإعلانات مخالفة بـ5 مدن أخرى.

وشمل القراران، إزالة مخالفة بناء بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي الغربي والمتمثلة في بناء حمام سباحة بالركن الشمالي الغربي لحديقة إحدى القطع بدون الحصول على ترخيص، وكذا إزالة حالة التعديات ووضع اليد والإشغالات الواقعة على قطعة الأرض الكائنة داخل حدود کردون مدينة ملوي الجديدة والبالغ مساحتها 10 أفدنة تقريبا بدون سندٍ من القانون.

ونص القراران على أن يتولى جهازا مدينة ملوي الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وفي سياق متصل شنت أجهزة مدن ( 6 أكتوبر – 15 مايو – العبور – بدر – الشروق ) بالتعاون مع الشرطة، حملات لإزالة مخالفات بناء وإعلانات مخالفة بالطرق والعديد من الإشغالات، بجانب مخالفات تغيير النشاط، وذلك في إطار منع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بشن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بالمحاور الرئيسية ( الحى الثامن – طريق جمال عبدالناصر – العمرانية الأولى – محور 26 يوليو )، وذلك في إطار تنظيم إجراءات الإعلانات.

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه تم التنبيه على الوكالات الإعلانية والأفراد المرخص لهم إعلانات بالمدينة وقد انتهت تراخيصهم بسرعة إنهاء إجراءات التجديد وفى حالة عدم التجديد يتم إزالة الإعلانات فورًا، علماً بأنه يتم تجديد ترخيص الإعلانات المطابقة للخريطة الإعلانية فقط، حفاظاً على هويَّة المدينة والمظهر الحضارى، بجانب الالتزام بالقوانين المنظمة للإعلان.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة 15 مايو

وقاد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، موضحاً أن الحملة أسفرت عن رفع إشغالات ولافتات إعلانية مخالفة بالمجاورة السادسة وضبط عددٍ من الأدوات والإشغالات الأخرى على المسطحات الخضراء التي استخدمها المتعدون كمقاه.

وأشار رئيس جهاز 15 مايو إلى أنه تم تطهير طريق الأوتوستراد المؤدي للمدينة من جميع الإشغالات وضبط عددٍ من الأدوات ومركبات “تروسيكل” وإشغالات للباعة الجائلين.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، استمرار الحملات الصباحية والمسائية للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة تزامناً مع أعمال التطوير والعمل على عودة المدينة لسابق عهدها.

160 مركبة «توك توك» تم ضبطها خلال الشهر الماضي بمدينة العبور

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ضرورة القضاء على ظاهرة مركبات “التوك توك” بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم شن حملة بمعاونة إدارة مرور العبور للقضاء على تلك الظاهرة استهدفت مناطق (بنزينة توتال ومحيطها – ميدان الفيروز – الصناعية الأولى)، وأسفرت عن ضبط 6 مركبات والتحفظ عليها بمقر الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث بلغ إجمالي مركبات “التوك توك” التي تم ضبطها بمقر الجهاز خلال الشهر الماضي 160 مركبة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم تشكيل حملة أخرى لإزالة وتصحيح أوضاع مخالفات تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطتي التعمير والمرافق، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفات بنائية والتصدي لها فور رصدها.

وقال إن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لمبانٍ مخالفة “زيادة في النسبة البنائية لغرف السطح ورفع عداد الكهرباء” بقطعتي أرض بالحيين السابع والتاسع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

ووجه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بشن حملة لتنفيذ قرار إزالة التعدي على سور أحد المصانع بمنطقة 800 فدان ” المرحلة الثانية”، مضيفاً أنه تم شن حملة أخرى لوقف تجهيز صب ردود خلفي بالمخالفة بقطعة أرض بمنطقة “ابني بيتك” بالحي الرابع، وتم التحفظ على المواد المستخدمة وإيقاف التعامل على القطعة.

وصرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية بالتعاون مع الشرطة تمكنت من إيقاف مخالفة بناء فى مهدها بدور سطح أحد العقارات بالحى التاسع، بالتعاون بين إدارات الجهاز المعنية وقسم شرطة التعمير، موضحاً أن المخالفة تمثلت فى التجهيز لزيادة النسبة البنائية بدور السطح بغرض تغيير الاستخدام من خدمى إلى وحدة سكنية، وتم التحفظ على أدوات ومواد بناء، وإيقاف التعامل على العقار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدَّخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.