وزير الإسكان يُتابع استكمال تسليم وحدات موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تنمية مدينة بدر، استكمال تسليم وحدات المرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع “زهرة العاصمة” بمدينة بدر.

وأشار إلى أنه تم إنهاء إجراءات وتسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية للمستفيدين من الوحدات بالمرحلة الأولى.

موقف المرحلة الثانية والخدمات ببدر

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن المرحلة الأولى من مشروع وحدات موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر تضم 376 عمارة بها 9024 وحدة سكنية

وأن الخدمات بالمشروع تشمل 3 مدارس وحضانتين ومخبزين و2 مركز طبي و4 أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة لخدمة المستفيدين بالوحدات من موظفي الدولة.

كما تابع وزير الإسكان، الأعمال الأخيرة الجارية بالمرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة والتي تضم 4704 وحدات سكنية، وعدداً من الخدمات التي تم وجارٍ تشغيلها بمدينة بدر لخدمة موظفي الدولة وقاطني المدينة، مشدداً على دفع العمل بالمشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.

جودة التنفيذ

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تسهيل الإجراءات على موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في استلام وحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات.

مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذا التوقيتات الزمنية، بالمرحلة الثانية من وحدات موظفي العاصمة

وأكد تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري للدولة.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس عمار مندور، أنه تم التنسيق بين جهاز المدينة واللجنة المشكلة من وزارة الصحة لتسليم الوحدة الصحية بمشروع سكن مصر ومنطقة زهرة العاصمة.

وقامت اللجنة بتفقد مقر الوحدة الصحية والتى ستخدم سكان منطقة سكن مصر وزهرة العاصمة والإسكان الاجتماعى بالامتداد الشرقى.

وستقوم وزارة الصحة بالتشغيل فى أسرع وقت لتقديم الخدمة الصحية لهذه المنطقة، وذلك استكمالاً لخطة الجهاز للتوسع فى إنشاء الوحدات الصحية بالمدينة وتسليمها لوزارة الصحة لتشغيلها وتوفير الرعاية الصحية لسكان المدينة.

الوحدة الصحية

واصطحب المهندس عمار مندور، اللجنة المشكلة من وزارة الصحة لاستلام وتشغيل الوحدة الصحية بمنطقه 54 عمارة ” إسكان اجتماعى” بالامتداد الشرقى للمدينة.

وتفقدت اللجنة الوحدة الصحية وجارٍ تلافى بعض الملاحظات، لتقوم وزارة الصحة بالتشغيل وتقديم الخدمة الطبية لسكان الامتداد الشرقى.

وقام المهندس عمار مندور، بالمرور على المرحلة الثانية بمشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية ( زهرة العاصمة )، لمتابعة الأعمال الأخيرة، حيث تعطى هذه المشروعات القومية أهمية كبيرة للمدينة مما يساعد فى الإسراع بتنميتها وازدهارها.

سرعة تسليم المرافق

وفي ذات السياق، أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم تكليف عددٍ من موظفي خدمة العملاء بالجهاز بالتعامل مع موظفي الدولة المخصص لهم تلك الوحدات، لسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات، من التقديم على عدادات المياه والكهرباء والغاز، وتسليمهم محضر استلام الوحدة.