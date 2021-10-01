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وزير الإسكان يهنئ أعضاء «المجتمعات العمرانية» بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات

تُعد من أعرق الجوائز فى العالم
أحمد صبحي 3:00 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 3:00 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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تقدم عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتهنئة، لأعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع العاملين بالهيئة، بمناسبة حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشروعات التي تعمل على التحضر المستدام.

وأكد الجزار، أن لجنة الاختيار للجائزة، رأت بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة، يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

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موضحاً أن الهيئة تُعد ذراع الدولة فى التنمية العمرانية، وقد طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس فى زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا.

وقال وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات السبع الأخيرة، لاقت دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى آمن بقدراتها فى البناء والتنمية، ومن ثم انطلقت فى تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان التى تناسب مختلف شرائح الدخل، فى مجتمعات سكنية حضارية مخططة، توفر جودة الحياة، وتتمتع بالخدمات المختلفة، حيث تم إنشاء وتشغيل الآلاف من المبانى الخدمية المختلفة.

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وأضاف الوزير، أن الهيئة تتولى حاليا تنفيذ 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بهدف التوسع العمرانى المخطط، لاستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل، وذلك تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر 2052.

كما اهتمت الهيئة بتوفير وسائل نقل جماعى حضارية لسكان المدن الجديدة، وقريبا سيتمتع سكان المدن الجديدة بخدمات المونوريل، والقطار الكهربائى، كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها، من مراكز شباب، وأندية رياضية متميزة، ومسارات للدراجات، وممشى سياحى على المدن الساحلية، وكذا مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، يأتى على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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تجدر الإشارة إلى أنه سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمى للبرنامج فى العاصمة الكاميرونية “ياوندى”، فى الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تمت دعوة ممثل الهيئة للسفر إلى “ياوندى”، لتلقى هذه الجائزة المرموقة، كما سُتقدم صورة من الجائزة خلال احتفالية يتم تنظيمها بهذا الشأن بمقر وزارة الإسكان.

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بقلم أحمد صبحي

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