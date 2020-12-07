عقـــارات

وزير الإسكان يناقش منظومة إصدار تراخيص البناء على مستوى الجمهورية

وفقا لمنظومة الحوكمة
خالد الأسمر 11:35 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 11:35 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء ، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، لضبط وحوكمة العمران.

مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء

وقال وزير الإسكان، إنه تم مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية والإدارات المحلية والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى.

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وأضاف، أن المرحلة الانتقالية، هي المرحلة التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وأشار، إلى أن مدة المرحلة الانتقالية تصل إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية.

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وأفاد الجزار، أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية تتضمن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

وتابع، أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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