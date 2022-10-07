وزير الإسكان يناقش في مركز بحثي إسباني أساليب التصميم المستخدمة في تنقية مياه الشرب

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لإسبانيا، بهدف العمل على نقل وتوطين تكنولوجيات تنقية مياه الشرب، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أنه يتم العمل على تطوير القطاعات والإدارات والمراكز البحثية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بغرض تطوير الأبحاث في تلك المجالات، والوصول إلى أبحاث تطبيقية تخدم أهداف الوزارة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وقام الوزير والوفد المرافق من قيادات الوزارة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلي شركة ديبونتDUPONT بزيارة مركز الأبحاث والتطوير (R&D) الخاص بشركة ديوبونت، وكذلك زيارة المحطات التجريبية التي تستخدم الأغشية التي تم تصنيعها بمصانع الشركة.

وخلال الزيارة للمركز البحثي تمت مناقشة أساليب التصميم المختلفة لأنواع الاغشية التي يقوم المركز بتطويرها وتطوير الدراسات العلمية والتطبيقية عليها، والتي تستخدم في تكنولوجيات تنقية مياه الشرب أو المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، وناقش الوفد مع ممثلي المركز كافة مراحل التصنيع بداية من التصميم التفصيلي للوحدات والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع وصولاً إلى المنتجات النهائية.

كما تم استعراض الكفاءات والخبرات للكوادر الفنية التي تسهم في إعداد الابحاث والدراسات المطلوبة وإمكانات المعامل التي يتم استخدامها لاختبار الأغشية.

وقام الوفد بزيارة المحطات التجريبية التي تم تطبيق نماذج الأغشية بها، وتم استعراض انواع الاغشية المستخدمة ونوع المياه الخام المستهدفه للتنقية أو المعالجة والخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لتلك المياه، وتم استعراض قدرة تلك المحطات علي الوصول إلي النتائج المستهدفة من جودة للاغشية المصنعة ومدى مطابقة المياه المنتجة للمواصفات.

وزار وزير الإسكان والوفد المرافق له المعامل المركزية التي يتم بها إجراء كافة التحاليل والاختبارات على الاغشية والمياه الخام والمياه المنتجة من اجل ضمان الوصول إلى التكامل المطلوب للأبحاث والدراسات التي تم إعدادها والنماذج التطبيقية.

وفى نهاية الزيارة شكر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي الشركة على تبادل الخبرات الخاصة بتصنيع الأغشية وإنتاجها وإستخدامها في التكنولوجيات المختلفة على أن يتم استكمال التواصل لتعظيم الاستفادة من تلك الابحاث والتجارب التطبيقية.