وزير الإسكان يلتقي محافظ مسقط لعرض تجربة مصر بمجال إنشاء المدن الجديدة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط – عاصمة سلطنة عمان، لعرض التجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية، وبخاصة إنشاء المدن الجديدة، بحضور الوفد المرافق للوزير، ومسئولي محافظة مسقط، وذلك خلال ثاني أيام زيارته لسلطنة عمان.

وتم استعراض التجارب والمشاريع المتعلقة بمجال الإسكان والتخطيط العمراني في البلدين، كما استعرض وزير الإسكان التجربة المصرية في بناء المدن الجديدة، ومكتسبات النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التجربة المصرية

وأكد وزير الإسكان أن تجربة الدولة في إنشاء المدن الجديدة، تعد واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعي المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

كما التقى الجزار والوفد المرافق له، مع ملهم الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بمصر، وخاصة في المدن الجديدة

وأكد وزير الإسكان أن السوق المصرية واعدة للاستثمار العقاري، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة.