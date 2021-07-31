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وزير الإسكان يلتقي إحدى مجموعات الرعاية الصحية لبحث إنشاء مستشفى بالعاصمة الإدارية

بالمشاركة مع الوزارة
أحمد صبحي 11:58 ص, السبت, 31 يوليو 21 11:58 ص, السبت, 31 يوليو 21

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التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلى إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية الخاصة فى مصر، والتى تضم عدداً من أشهر المستشفيات بالقاهرة.

جاء اللقاء لبحث العرض المقدم من المجموعة بإنشاء مستشفى خاص على أعلى مستوى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

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وخلال اللقاء، قدم ممثلو مجموعة الرعاية الصحية، عرضهم الخاص بإنشاء المستشفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومكوناتها:

“عدد الأسرة – العيادات الخارجية – غسيل الكلى – المختبر – الأشعة – العلاج الطبيعى – وغيرها من التخصصات الطبية المتكاملة”، وآلية عمل المستشفى ونظم الإدارة والتشغيل.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالعرض المقدم من ممثلى مجموعة الرعاية الصحية، حيث سيتم دراسة العرض من قبل الوزارة والرد على الشركة.

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وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستحتوى على جميع الخدمات المتكاملة على أعلى مستوى.

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بقلم أحمد صبحي

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