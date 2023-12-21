وزير الإسكان يلتقي أعضاء جمعية مستثمري أسوان الجديدة ويتفقد وحدات «سكن لكل المصريين»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة ، مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمري أسوان، لبحث سبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، والاستماع لمطالبهم، وحل مشكلاتهم، وتذليل جميع العقبات، ودفع معدلات الاستثمار والتنمية بالمدينة.

وأشار وزير الإسكان ، إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة، بمساحة 2561 فدانا، وتم تخصيص مساحة 200 فدان منها بنظام المطور الصناعى، ويعمل جهاز المدينة فى تنفيذ أعمال المرافق للقطع الصناعية لإتاحتها لمختلف الأنشطة الصناعية، هذا بالإضافة إلى المنطقة الحرة بمساحة 187 فداناً.

المشروعات التنموية

كما استعرض وزير الإسكان، موقف المشروعات التنموية والخدمية بمدينة أسوان الجديدة، وقدم رئيس جهاز المدينة، شرحاً تفصيلياً عن موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية، والفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة أسوان الجديدة فى مجالات (الأنشطة العمرانية المتكاملة، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، والأنشطة السياحية، والأنشطة التعليمية، والأنشطة الصناعية، وغيرها).

وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور متوسطي الدخل”

كما واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمشروعات مدينة أسوان الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وتفقد وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور متوسطي الدخل”، التي يجري تنفيذها بالمدينة.

وتجول الوزير ومرافقوه بموقع وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور متوسطي الدخل”، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، واستمع إلى شرح عن الموقف التنفيذي للوحدات من رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، والذي أفاد بأنه جار تنفيذ 672 وحدة بمحور متوسطي الدخل، بالمبادرة الرئاسية.

وأشار الوزير إلى أنه جار تنفيذ 7176 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الأخضر، بخلاف 6720 وحدة سكنية تم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل” إضافة إلى عشرات المشروعات الخدمية التي تم ويجري تنفيذها وتشغيلها، لخدمة سكان مدينة أسوان الجديدة.