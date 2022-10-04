وزير الإسكان يلتقى نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، بالدكتور جاو بى، نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية “cscec”، والمسئول عن المشروعات الدولية، والوفد المرافق له، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وبحث سبل تعميق وتعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وشركة انكوم.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب بالدكتور جاو بى، والوفد المرافق له، مؤكداً أنهم شركاؤنا فى عملية التنمية التى تشهدها مصر حالياً، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفى مقدمتها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أعرب عن تقديره لمسئولى شركة انكوم، ودورهم البناء فى تسهيل عملية التواصل والاتفاق مع شركة “cscec” الصينية.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبأعلى جودة، وأن تكون هناك متابعة دورية من المقر الرئيسي للشركة لمراحل العمل المختلفة بالمشروع، والإسراع بشحن وتوريد جميع المهمات اللازمة لأعمال التشطيبات، مؤكداً أن القيادة السياسية، تولى اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية، وهى على ثقة من قدرة شركة “cscec” الصينية، على الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الموعد المحدد وبأعلى جودة.

وقال الوزير: نتطلع إلى زيادة سبل التعاون مع شركة “cscec” الصينية، انطلاقا من التواجد الناجح للشركة فى السوق المصرية، وما لمسناه من جدية الشركة في تنفيذ المشروعات القومية التى أُسندت إليها، مشيراً إلى أن هناك عددا من المشروعات القومية التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة “cscec” الصينية، مطالبا مسئولى الشركة، بالاستمرار على نفس المستوى الذي بدأت به فى تنفيذ المشروعات القومية فى مصر، حتى تحافظ على الثقة التى تكونت لدى الدولة والحكومة المصرية، تجاه الشركة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على المضى قدما مع شركة “cscec” الصينية، في الاتفاق الخاص بإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم العمل على وضع المحفزات وآليات جذب المستثمرين، متمنياً للكيان الذي سيتم إقامته بين شركة “cscec” الصينية، وشركة انكوم، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية، أن يكون ذراعاً قوياً للهيئة، يمتد لإدارة وتشغيل العديد من المشروعات فى مختلف المدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن التعاون المثمر، والتواجد الحقيقى لشركة “cscec” الصينية، فى مصر، بدأ مع تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطالباً مسئولى شركة “cscec” الصينية، بتعزيز التواجد في السوق المصرية كمستثمر.

وإنشاء مقر دائم للشركة في مصر، لإدارة أعمالها في أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا سيكون له أثر كبير في زيادة حجم التعاون بين الوزارات المختلفة والشركة، وسينظر إليها كمقاول يغلب عليه الصفة المحلية.

وقدم الوزير عرضاً، عن المشروعات التنموية المتنوعة التى تنفذها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، التى يمكن لشركة “cscec” الصينية، المشاركة بها، موضحاً أن هناك مجالات أخرى للتعاون مع الشركة، ومنها تصنيع العناصر والمكونات المرتبطة بأعمال البناء، ونحن مستعدون للشراكة مع شركة “cscec” الصينية، فى هذا المجال.

من جانبه، نقل الدكتور جاو بى، نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية “cscec”، والمسئول عن المشروعات الدولية، شكر رئيس مجلس إدارة الشركة، لوزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التعاون المثمر والمستمر، لمساعدة الشركة في مواجهة العقبات.

والتغلب على الصعاب التى واجهت تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض نشاط الشركة في أفريقيا حيث تنفذ الشركة مشروعات فى 30 دولة أفريقية، مؤكداً أن أنشطة الشركة مستمرة في أنحاء العالم رغم ظروف جائحة كورونا.

وأكد الدكتور جاو بى، أن الشركة حققت نجاحات كبيرة فى تنفيذ مختلف أعمال البناء، وإنشاء المدن الجديدة، ونعتقد أننا قادرون على العمل فى السوق المصرية بشكل أقوى، ونحن على ثقة كاملة من إنجاز المشروعات التى ننفذها فى مصر، وسنحقق إنجازات عظيمة بدعم وتعاون وزارة الإسكان، والحكومة المصرية.

موضحاً أن المقر الرئيسي للشركة يهتم جدا بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونحن نعرف أهمية هذا المشروع، الذى يعتبر من المشروعات البارزة التى تتولى شركتنا تنفيذها.

وقال نائب رئيس شركة “cscec” الصينية: قمت بزيارة تفقدية لمختلف الأعمال بموقع مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتقيت بمديرى المشروع، واتفقت معهم على الانتهاء من تنفيذ المشروع في الموعد المحدد، وبأعلى جودة، وسنجعله تحفة معمارية، مؤكداً أن الإسراع بمعدلات العمل لا يؤثر على الجودة.

وأضاف: بعد عودتى إلى الصين، سأرفع تقريرا مفصلا إلى رئاسة الشركة عن الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسنعمل على تنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد وبأعلى جودة، مؤكدا أن الشركة تتطلع إلى التعاون مع الدولة المصرية بشكل أكبر، وفى مجالات أخرى.

وأبدى الدكتور جاو بى، إعجابه الشديد بالمشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان، فى المدن الجديدة، والتى تجسد عزم الحكومة المصرية على المضى قدما في أعمال التنمية، وهو الأمر الذي زاد من عزم وثقة شركة “cscec” الصينية، لتطوير التعاون مع وزارة الإسكان.

وعرض مساهمة الشركة بما تملكه من خبرات، فى تنمية تلك المدن، كما أبدى إعجابه بمشروعات التطوير، التى تحسن مظهر مدينة القاهرة، وتحقق الرفاهية للمواطنين، ونحن نمتلك خبرة كبيرة فى تلك المجالات، ونتمنى تطبيقها في مصر.