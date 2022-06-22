وزير الإسكان يلتقى شركات المقاولات العاملة بمشروعات العاصمة الإدارية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى، ودفع معدلات العمل بالمشروعات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التزام شركات المقاولات بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات وبأعلى جودة، ودفع معدلات العمل، وزيادة أعداد العمالة والمعدات، والعمل فى ورديات على مدار الـ24 ساعة من إجل إنجاز مختلف المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن من أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروع الحدائق المركزية “كابيتال بارك”، والذى يُعد من العلامات المميزة بالعاصمة، بجانب مشروع منطقة الأعمال المركزية، وسيسهم فى خلق بيئة جديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وسيضفى قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، حيث إنه ولأول مرة بمصر يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم، بجانب المشروعات السكنية والتنموية، ومشروعات المرافق.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع الحدائق المركزية “كابيتال بارك”، يتكون من 3 قطاعات، ويعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وسيوفر المشروع مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، يسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات.

وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المكونات التالية:

(بحيرة القراءة والعلوم – حديقة تعليمية للأطفال – الساحة الاحتفالية – بحيرة الفنون – الحديقة التراثية – النادي الريفي – النادي الرياضي – الساحة المركزية – مجمع المطاعم – السينما المفتوحة – الحديقة التفاعلية – حديقة الأعمال الفنية – بحيرة القوارب – واحة الرفاهية – حديقة ذات طابع إسلامي).