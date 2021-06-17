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وزير الإسكان يلتقى رئيس مجلس الأعمال السعودى المصري لبحث فرص الاستثمار(صور)

الجزار: هناك فرص كبيرة للاستثمار فى مصر فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى
أحمد صبحي 11:46 ص, الخميس, 17 يونيو 21 11:46 ص, الخميس, 17 يونيو 21

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التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، وعدداً من المستثمرين السعوديين، لبحث فرص التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة فى مصر، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار فى مصر فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة المصرية ترحب بالاستثمار فى المجالات المختلفة من قِبَل أشقائنا السعوديين.

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موضحاً أن المستثمر المصري والمستثمر العربى يُعاملان بنفس الطريقة، ولا يوجد أى تفرقة بينهما، وسيكون هناك تعاون أكبر فى الفترة المُقبلة، ونعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، أن هناك توجيهات من الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، للمستثمرين السعوديين بتوسيع استثماراتهم فى مصر، مضيفاً: نحن جاهزون للاستثمار فى مصر، وفتحنا مكتباً تابعاً لمجلس الأعمال السعودى المصرى للاستثمار فى مصر، وندعو المستثمرين السعوديين للاستثمار فى مصر.

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وأوضح بندر بن محمد العامرى، أن هناك فرصاً عظيمة للاستثمار فى مصر، وستكون هناك استثمارات خلال عامين : 3 أعوام قادمة، أكبر مما نتوقع، وعندنا حالياً نحو 150 مستثمرا ورجل أعمال سعودى جاهزون للاستثمار فى مصر.

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بقلم أحمد صبحي

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