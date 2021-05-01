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وزير الإسكان يكلف بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة

فى إجازة شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"
شريف عمر 2:24 م, السبت, 1 مايو 21 2:24 م, السبت, 1 مايو 21

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كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة فى إجازة شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وشدد وزير على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ضرورة رفع درجة الاستعداد، خلال فترة الإجازات الحالية، وتنظيم حملات مفاجئة على المولات والمطاعم والكافيهات والمقاهى، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

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والتعامل بشدة وحسم مع أى مخالفات، سواء عدم ارتداء الكمامة، خاصة فى وسائل النقل الجماعى، أو تقديم “الأرجيلة”.

وأكد وزير الإسكان أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات، هو العمل على الحد من انتشار الإصابات.

وشدد وزير الإسكان ، على أصحاب المولات والمقاهى والكافيهات ضرورة الالتزام، وإلا ستطبق الغرامات، وبعدها غلق المنشآت المخالفة.

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بقلم شريف عمر

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