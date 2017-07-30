وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروع سكن مصر

مدبولى : 18 ألف وحدة بالقاهرة الجديدة و15 ألفا بـ 6 أكتوبر و2000 بدمياط الجديدة و3 آلاف بالعبور و1000 ببدر والمنيا الجديدة

صب سقف الدور الثانى ببعض المواقع و سحب كراسات الحجز منتصف أغسطس



بدور إبراهيم :

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مشروع “سكن مصر”، للإسكان المتميز، الذى من المقرر سحب كراسات الشروط الخاصة به ابتداء من 15 أغسطس المقبل.



وفيما يخص شروط الحجز، قال الوزير يتعين على المتقدم ألا يقل سنه عن 21 عاماً ، و ألا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية، أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو قطعة أرض من الوزارة، كما أنه لا يحق للأسرة “الزوج والزوجة والأبناء القصر” التقدم لحجز أكثر من وحدة.



و فيما يخص أسلوب السداد، أوضح أنه سيتم سداد 10% من الثمن الإجمالى للوحدة كدفعة جدية الحجز، و 10% عند التخصيص، بعد الفوز بالقرعة العلنية، يتبعها سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط، لمدة عام ونصف ، وعند الاستلام يتم سداد 10%، بينما يتم سداد باقى المبلغ وفقاً لطريقتى / بديلى سداد وهما: الأول: سداد باقى المبلغ على 5 سنوات بدون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و الثانى: سداد المبلغ المتبقى على 15 عاما بنظام التمويل العقارى، بفائدة 8.5% مع البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.



وأكد أن الوزارة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المحور، الذى يلبى مطالب شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن سحب كراسات شروط الحجز سيبدأ منتصف الشهر المقبل، فهناك مواقع عمل يتم بها صب سقف الدور الثانى حالياً.



وقال الوزير: ضمن محور “سكن مصر” للإسكان المتميز، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 40 ألف وحدة سكنية بمساحة 115 م2، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، كما سيحاط المشروع بسياج شجرى لتوفير الخصوصية، إضافة إلى تسهيلات مميزة فى السداد وبأسعار تنافسية، والوحدات يتم تنفيذها فى 6 مدن جديدة، هى القاهرة الجديدة، وبها نحو 18 ألف وحدة، و6 أكتوبر وبها 15 ألف وحدة، ودمياط الجديدة 2000 وحدة، والعبور 3 آلاف وحدة، والمنيا الجديدة، وبدر بنحو ألف وحدة بكل منهما.



وأوضح أنه فى إطار سعى وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة، إلى توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، واستكمالاً لمحاور الإسكان العديدة التى عملت الهيئة على توفيرها مؤخراً (فيما يخص الوحدات السكنية) بداية من محور الإسكان الاجتماعى، وانتهاءً بمحور إسكان “دار مصر” والوحدات المطروحة ضمن مشروعات سكنية فاخرة، تبدأ الوزارة فى تنفيذ مشروع “سكن مصر” كمحور جديد يتناسب واحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، وبأسعار تنافسية، وتشطيبات مميزة.



