وزير الإسكان يفتتح معرض سيتي سكيب مصر

رضوي عبد الرازق محمود زكي افتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي منذ قليل معرض سيتي سكيب مصر في دورته السابعة وزار الوزير أجنحة الشركات العقارية العارضة واستمع إلى شرح من روساء الشركات حول المشروعات العقارية…

رضوي عبد الرازق محمود زكي

افتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي منذ قليل معرض سيتي سكيب مصر في دورته السابعة



وزار الوزير أجنحة الشركات العقارية العارضة واستمع إلى شرح من روساء الشركات حول المشروعات العقارية المعروضة.

وأكد مدبولي أن تنوع وتميز المشروعات يعكس التنافسية الشديدة بين الشركات العقارية وكذلك قوة السوق المصري.

وتسلط النسخة السابعة من فاعليات المعرض الضوء على عناصر الابتكار في المشاريع الجديدة المعروضة خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجارية و ترفيهية والتى تعد عامل محفز للمطوريين لانشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.

ويعمل مطورو العقارات في سيتي سكيب مصر هذا العام على تكثيف الجهود لجذب مشتري المنازل المحتملين بمجموعة من الفيلات والمنازل المستقلة في مشاريع جديدة متعددة الاستخدامات.