وزير الإسكان يفتتح معرض سيتى سكيب مصر غدا

بدور إبراهيم

يفتتح د.مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تمام الثانية من ظهر غد الأربعاء ، النسخة السابعة من فاعليات معرض سيتي سكيب 2018 مصر، وذلك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالقطاع العقارى.



ويفتح المعرض أبوابه بداية من غد 28 مارس ويستمر حتى 31 في بمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.



وتسلط النسخة السابعة من فاعليات المعرض الضوء على عناصر الابتكار في المشاريع الجديدة المعروضة خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجاري ة و ترفيهية والتى تعد عامل محفز للمطوريين لانشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.



ويعمل مطورو العقارات في سيتي سكيب مصر هذا العام على تكثيف الجهود لجذب مشتري المنازل المحتملين بمجموعة من الفيلات والمنازل المستقلة في مشاريع جديدة متعددة الاستخدامات.



وتكشف النسخة السابعة لمعرض سيتي سكيب مصر مئات فرص الاستثمار العقاري للمشترين المحتملين عبر جميع نقاط السعر ، ومن المتوقع أن يطرح أبرز المطورين في مصر أحدث مشاريعهم ، حيث تركز معظم المشاريع المطورة على أسلوب الحياة والمعيشة المجتمعية.