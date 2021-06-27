وزير الإسكان يفتتح معرض بيج 5 مصر للبناء

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بافتتاح الإصدار الثالث من معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt رسمياً بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات .

ويستمر معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt 2021 حتى يوم 29 يونيو، ويستضيف أكثر من 180 علامة تجارية في مجال التشييد والبناء من 18 دولة، إلى جانب 35 ورشة تعليمية مجانية.

وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انطلقت اليوم أهم فعاليّة في مصر تقوم بربط صناعة الإنشاءات والتي ستستمر حتى 29 يونيو 2021– حيث يعد الملتقى منصة آمنة للمهنيين والخبراء في مجتمع الإنشاءات كي يعيدوا التواصل بشكل آمن، وإعادة إحياء أنشطة صناعة الإنشاءات، وإعادة بناء الشراكات، وكل ذلك من خلال الالتقاء وجهاً لوجه.

وشهد المؤتمر أيضاً العروض التقديمية والكلمات الافتتاحية بالتزامن مع افتتاح المؤتمر المنتظر بيج 5 مصر للقيادة The Big 5 Egypt Leadership Conference، الذي ينعقد على هامش المعرض.

ويستضيف المؤتمر على مدار 3 أيام 55 متحدثاً يضمون مجموعة حصرية من الوزراء من مصر، نيجيريا، وجنوب أفريقيا لاستكشاف مستقبل مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والتنوع في مصر.

وفي حفل افتتاح المؤتمر، علق وزير الصناعة والتجارة والاستثمار بنيجيريا أوتونبا ريتشارد أدينيي أديبايو على منظمي المعرض دي إم جي إيفنتس (dmg events) “إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من مؤتمر بيج 5 للقادة، بالإضافة إلى مختلف الرعاة، لإنشاء هذه المنصة لمناقشة القضايا المتعلقة بكيفية تطوير القارة الأفريقية من خلال التحالفات الاستراتيجية؟

وتابع : لقد استلزم تأثير جائحة COVID-19 اتباع نهج مبتكرة من قبل البلدان في جميع أنحاء العالم ، ويعد توقيت هذا المؤتمر أمرًا حيويًا نظرًا لحدوثه.”

كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز التجارة البينية الأفريقية والاستثمارات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وأضاف: “هناك حاجة لإعادة تنشيط اللجنة المشتركة بين نيجيريا ومصر لحل القضايا الثنائية العالقة والتراكم التجاري”، وأنهى كلمته بأن “الوزارة الاتحادية للصناعة والتجارة والاستثمار ملتزمة بالعمل مع الوزارة المصرية المعنية في هذا الشأن”.

علقت معالي باتريشيا دي ليل، وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بجنوب إفريقيا على الفرص الحالية للقطاع: “إنه لمن دواعي سروري وشرف لي أن أكون في هذا المؤتمر، نحن بحاجة إلى أن تعمل جميع دول إفريقيا معًا بشكل أوثق لتحقيق أهداف خطة الاتحاد الأفريقي 2063 وتعزيزها. لقد وقعنا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في الأول من يناير، وهي خطوة حاسمة للقارة، والبلدان الأفريقية مستعدة للعمل معا من أجل القيم المشتركة والمنافع المشتركة والازدهار المشترك. ويمكن أن تصبح اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة محققة بالكامل في العالم بحلول نهاية العام.”

كما أعرب يحيى زكي ، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تقديره للمشاركة في مؤتمر القادة الخمسة الكبار، وشدد بشكل عام على أهمية الربط داخل القارة الأفريقية ، وهو ما ينعكس في تنمية المنطقة الاقتصادية.

وعلق قائلاً: “تتمثل رؤية المنطقة الاقتصادية في أن تصبح مركزًا اقتصاديًا رائدًا على مستوى العالم والحل الأفضل للاستثمار ، هذه هي الرؤية لعام 2030 وما بعده”.

كذلك سوف يسلط الحدث الضوء على صلابة القطاع خلال العام الماضي، إذ يقام حفل جوائز بيج 5 مصر للتأثير للاحتفاء بنجاحات الصناعة في القطاع عبر 19 فئة، حيث تسلط الجوائز الضوء على أهم إنجازات مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، والرواد والمهنيين الشباب في مجال الإنشاءات، ومبادرات الشمول والتنوع.

وإلى جانب استعراض أهم ملامح الصناعة اليوم، يجمع معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt هذا الأسبوع مئات العلامات التجارية الرائدة من أكثر من 18 دولة منها كندا، ألمانيا، واليونان، وروسيا، وإيطاليا، والبرتغال والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وغيرهم الكثير.

وتتضمن أهم الأسماء المشاركة كبرى الشركات مثل حسن علام القابضة، أوراسكوم للإنشاءات، السعداء، إيه اس جي سي، هانيميكس، الزامل، الأهرام، ويل بوند، الأمل الشريف للبلاستيك، وغيرها الكثير. جانب من المؤتمر

وتحدث محمد كازي، نائب رئيس الشركة المنظمة للمعرض دي إم جي إيفنتس (dmg events) عن حماسه للملتقى قائلاً: “نحن في غاية الفخر بعودتنا إلى القاهرة لندعم المتطلبات المتنامية لقطاعي الإنشاءات والبنية التحتية اللذين يتمتعان بالقوة في مصر، لندعم بذلك أهداف التنمية الاستراتيجية المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

سعداء بتقديم فرص قيمة بطريقة آمنة للمهنيين في المجال كي يواصلوا النمو والازدهار داخل هذه المنظومة عبر إتاحة فرص الأعمال، بناء شبكات التعارف، وتبادل المعرفة والخبرات.”

وعلى مدار الأيام الثلاثة القادمة، يمكن للمهنيين المشاركين الاستفادة من أكثر من ٣٥ جلسة معتمدة بشهادة التطوير المهني المستمر التي تناقش عدة موضوعات حيوية بما فيها نمذجة معلومات المباني (BIM)، الاستدامة، وإدارة المشروعات، والتي يقدمها 55 متحدث، حيث توفر جلسات الصناعة فرصة فريدة للزوار كي يطلعوا على أحدث الصيحات في الصناعة بينما يكتسبون نقاط تطوير مهني مستمرة.

إن معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt متاح مجاناً للحضور من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً ومستمر لغاية ٢٩ يونيو ٢٠٢١.

يدعم هذا الحدث الشريك الاستراتيجي حسن علام القابضة، والشريك البلاتيني أوراسكوم للإنشاءات، وشريك البناء والتشييد المقاولون العرب، والشريك المصرفي بنك القاهرة، والرعاة الذهبيون- ABB، ودرة CRC، وسامكريت، والراعي الفضي كيلر، وراعي قطاع الأحجار جريميك، والمنظمة الداعمة معهد تشارترد للتشييد (CIOB)، وشريك الأبحاث – ABiQ، وشريك صالة كبار الزوارهانيمكس.