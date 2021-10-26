وزير الإسكان يفتتح مؤتمر مستقبل التنمية العمرانية فى مصر بحضور المطورين

برعاية رئيس الوزراء يوم الأحد المقبل

يفتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، فعاليات مؤتمر المال جى تى إم العقارى يوم الأحد المقبل 31 أكتوبر بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية» فى مصر، وسط حضور مسئولى كبرى شركات التطوير العقارى، وفى مؤتمر يعد برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

يشهد المؤتمر نقاشًا متبادلًا ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى والخدمى، حول مناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة، وفرص التطور فى عدة مناطق حيوية فى مصر على غرار المدن العمرانية الجديدة، ومنطقتى شرق وغرب القاهرة، بخلاف المشروعات الشاطئية والساحلية.

«المال جى تى إم» تخصص 3 جلسات لتناول مستجدات المدن الجديدة ومنطقتى شرق وغرب القاهرة

ويتضمن المؤتمر عقد جلسة متخصصة عن التطور فى المدن العمرانية الجديدة، والتى تشهد زخمًا لافتًا من شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروعات بها، لمناقشة قدرة تلك المدن على مواصلة جذب مزيد من المطورين، وكيفية نجاح الشركات فى التسويق الجيد لمشروعاتها سواء بآجال السداد الطويلة أو التنافسية.

«عباس وممدوح وحسن وطلعت ومنير» أبرز المتحدثين الرسميين

ومن المقرر أن تضم قائمة متحدثى تلك الجلسة كلا من المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والنائب طارق شكرى رئيس شركة عربية القابضة ورئيس غرفة التطوير العقارى، والمهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، والمهندس أحمد طه منصور رئيس شركة كاسيل للتطوير العمرانى، والمهندس هشام الدناصورى الرئيس التنفيذى لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العمرانية، ومحمد جلال الرئيس التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ويقوم بإدارتها حازم شريف رئيس تحرير المال.

كما سيخصص المؤتمر جلسة للحديث عن فرص القوة والضعف فى التطور العقارى فى منطقة شرق القاهرة، والتى باتت محور اهتمام شركات التطوير العقارى لزيادة محفظة الأراضى، فى ظل اهتمام الحكومة بتلك المنطقة، وإطلاق مشروعات تنموية وقومية بها، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة أو حدائق العاصمة، بجانب استمرار تطوير مدن كالشروق وبدر والقاهرة الجديدة.

وتضم قائمة المتحدثين فى تلك الجلسة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن، والدكتور حسن القلا رئيس شركة المصريين للرعاية الصحية، والمهندس أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، وجاسر بهجت الرئيس التنفيذى لشركة أماكن للتطوير العقارى، وتامر ناصر الرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وعلى الشربانى رئيس مجلس إدارة شركة TBK للتطوير العقارى ويديرها كريم هلال المدير الإقليمى لمجموعة «كوليرز إنترناشيونال»،

وأما الجلسة الثالثة فسيتم خلالها تقييم تجربة الاستثمار العقارى فى منطقة غرب القاهرة، إلامَ وصلت المنافسة بين المطورين فى نوعية الوحدات المطروحة لتتناسب مع الشريحة المستهدفة، وسيتحدث فى الجلسة كل من المهندس جمال طلعت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس حاتم حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ورامى يوسف الرئيس التنفيذى لشركة نيو سيتى للتنمية العقارية، وفتح الله فوزى رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، وأمجد خطاب الشريك المؤسس لمكتب ES للمبانى الخضراء والمستدامة، وأخيرًا إيمان أبو زيد رئيس قطاع الائتمان المصرفى والقروض المشتركة بميد بنك، ويتولى إدارتها رئيس جمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية الاسبق هانى توفيق.

استعراض خطة الحكومة لتنشيط المشروعات الساحلية وجعلها قابلة للعيش طوال العام

وخصصت شركة «المال جى تى إم» جلسة متكاملة للحديث عن التطور العمرانى فى المناطق الساحلية والشاطئية، استنادًا للخطة التنموية للحكومة، والتى تمثلت فى زيادة الرقعة العمرانية، وإطلاق مدن عمرانية جديدة على ساحلى البحر المتوسط والأحمر.

وتطور الأمر مؤخرًا بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن رغبتها فى تغيير ثقافة التعامل مع الوحدات الساحلية وتحويلها إلى مدن قابلة للعيش على مدار العام وليس فى شهور الصيف فقط.

وستضم قائمة المتحدثين بتلك الجلسة كل من الدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان، ومحمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير، وشريف حمودة رئيس شركة كريو العقارية، وأيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، وشادى الغنيمى الشريك المؤسس لمكتب الغنيمى للاستشارات الهندسية، ويتولى إدارتها شريف عمر رئيس قسم العقارات بجريدة «المال».

وتُعد «المال جى تى إم» الشركة الوطنية الأكثر قوة ونشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts، ومؤتمر بورتفوليو إيجيبت.