وزير الإسكان يفتتح مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الثالث عشر غدا

واصلت مجالس إدارة التحالف التعاوني الدولي والتحالف التعاوني الأفريقي وتعاونيات الإسكان الدولية، اجتماعاتها التحضيرية لليوم الثاني على التوالي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتى ذلك استعداد لانطلاق مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الثالث عشر تحت عنوان :”معا لتنمية أفريقيا” الذي يعقد للمرة الأولى في مصر، من 17 إلى 20 أكتوبر 2022 تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني.

وضمت الوفود المشاركة عددا من وزراء التعاونيات الأفارقة والمسؤولين وكبار قادة التعاونيات في العالم، ومنهم رئيس الحلف التعاوني الدولي، ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي، ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية.

فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة والمؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني، بالتزامن مع فوز مصر باستضافة المقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، وشرف استضافة المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا بالقاهرة.

تعليقًا على ذلك، قال اللواء الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الجلسات التحضيرية لمجالس إدارة التحالف التعاوني الدولي والتحالف التعاوني الأفريقي وتعاونيات الإسكان الدولية، شهدت حضورًا لافتا من جانب الوفود المشاركة والتي تضمنت عدد كبير من الوزراء الأفارقة، وكبار المسؤولين

ولفت إلى أن الجلسات شهدت زخمًا في مناقشة مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بالتعاونيات، وتبادل وجهات النظر بين المشاركين، و استعراض الجهود المبذولة للتطوير على مستوى القارة.

من جانبه، أكد شريف حمودة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية على لأهمية تلك الجلسات في استعراض التجارب المختلفة للتعاونيات على مستوى دول القارة الأفريقية.

تجربة مصرية رائدة

وأعرب عن فخره بالتجربة المصرية التي تمثل نموذجًا يحتذى به في هذا السياق، خاصة أن هناك شراكات عديدة بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في مصر مع مختلف شركات التطوير العقاري، تعمل في مشروعات مهمة وذات بعد اقتصادي، وتساهم في التنمية العمرانية.

الجدير بالذكر أن أنشطة المؤتمر ستشمل جلسات علمية وورش عمل وندوات ومحاضرات، وعرض نماذج من التجارب والمشروعات التعاونية الناجحة، في مصر والوطن العربي وأفريقيا والعالم وإجراء مناقشات تفاعلية حولها .

ومن المقرر عقد البرنامج التدريبي الأول في قارة إفريقيا لتأهيل الكوادر القيادية الشابة في مجال الإسكان التعاوني، بمشاركة شباب القارة، برعاية وزارة الخارجية المصرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما سيتم تكريم أفضل 5 مشروعات تعاونية على مستوى القارة، وتمثل 5 مناطق شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط أفريقيا.