وزير الإسكان يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالشروق

بدور إبراهيمافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بجهاز مدينة الشروق، بتكلفة استثمارية 4.6 مليون جنيه، قبل تاريخ الانتهاء المقرر بحوالى شهرين.وأوضح مدبولي أن المركز يقوم بتوفير الخدمات للمواطنين من خلال 14 شباكاً. و

بدور إبراهيم



افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بجهاز مدينة الشروق، بتكلفة استثمارية 4.6 مليون جنيه، قبل تاريخ الانتهاء المقرر بحوالى شهرين.

وأوضح مدبولي أن المركز يقوم بتوفير الخدمات للمواطنين من خلال 14 شباكاً.

وقال رئيس جهاز الشروق: تم تزويد المركز بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمة حضارية، وتشمل: كاميرات مراقبة وانذارا للحريق – مكان انتظار للمواطنين – صندوق شكاوي ومقترحات – مكتب أمن واستعلامات – نداءً آليًا مجهزا بسماعات صوتية – شاشتين لعرض المستندات المطلوبة لكافة الطلبات وأبرز إنجازات المدينة.

كما افتتح وزير الإسكان، مشروع “شارع شباب الشروق” بالمدينة، والذي تم تنفيذه بحارة الخدمة لمركز خدمات المدينة 1، وتم تشغيله تجريبيًّا منذ أيام.

وأشاد الوزير بفكرة المشروع، موجهًا بسرعة العمل على تكراره فى مختلف المدن الجديدة، كما أجرى الوزير حوارًا مع مالكى عربات بيع الأطعمة والمشروبات، الذين أشادوا بتنفيذ المشروع، والمتابعة المستمرة من رئيس جهاز المدينة، وهنأهم الوزير على جهودهم.

وأشار إلى أن هؤلاء الشباب منهم من حصل على مؤهل عالٍ، ومنهم من فى مراحل الدراسة المختلفة، ولكن لديهم طموح للعمل الخاص يعملون على تنفيذه، خاصة أنهم جميعهم أكدوا نجاح المشروع، وأنهم يربحون من تنفيذ هذه الفكرة.



وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب، وفى ضوء تدعيم الخدمات الترفيهية للمواطنين من سكان المدينة.



وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة الشروق: يتضمن المشروع تنفيذ العديد من المنافذ الحضارية (عربات) ذات التصميمات الراقية لبيع الوجبات والمشروبات السريعة والأنشطة المتنوعة، مع مراعاة تحديد أماكن العربات وأماكن انتظار السيارات لعدم تعطيل حركة السير، واتخاذ احتياطات الأمان والسلامة، وتوفير حنفيات إطفاء الحريق، بجانب تخصيص أماكن للجلوس، ومناطق خضراء، لإضافة لمسة حضارية وجمالية للمشروع، موضحاً أنه تم اجراء قرعة علنية بين المتقدمين للمشروع أسفرت عن فوز (36) مستفيداً، وبالتالي توفير ما يقرب من (150) فرصة عمل.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، أعمال رفع الكفاءة، والتطوير للمناطق القديمة بالمدينة، والتى بها إسكان منخفض التكاليف، وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس الجهاز: يجري حاليًا الانتهاء من تطوير (7) مربعات بالمجاورة (د2)، بالحى الثانى، بتكلفة استثمارية (9.1مليون جنيه)، وتشمل أعمال التطوير (تغيير شبكة مياه الشرب – رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي – تغيير شبكة الإنارة واستبدالها بأعمدة 6 متر زوجي (كشافات ليد) – توسعة أماكن انتظار السيارات وكذا خلق أماكن انتظار موازية للرصيف – برجولات خشبية – مقاعد للجلوس – مناطق خضراء وأحواض الزهور – لافتات للاعلانات وللشكاوي ومقترحات المواطنين).



وأشاد الوزير بالجهود المبذولة فى سبيل تطوير الأحياء القديمة، مكلفًا بالحفاظ على ما تم تنفيذه، خاصة أن هناك رضاء من المواطنين، عما تم تحقيقه.