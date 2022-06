وزير الإسكان يعلن فتح باب الحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد 29 مايو 2022، فتح باب الحجز بالمرحلة الثامنة، بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وتشمل طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، ويتم الطرح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى المصرى.

وأوضح الوزير أن الموقع الإلكترونى سيكون متاحاً للراغبين بالحجز اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، للتسجيل والحجز، حيث سيتم غلقه فى تمام الساعة 3 عصر اليوم الأحد لتحديث البيانات، وستكون كراسة الشروط ومواقع الأراضى والوحدات المطروحة متاحة على الموقع الإلكترونى فى التاسعة مساء اليوم الأحد، وسيتم استقبال التحويلات اعتباراً من صباح غدٍ الإثنين 30/5/2022 متضمنة كود الحجز، مؤكداً أن أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على طرح جديد بالمرحلة الثامنة، بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقاً لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة، ويشمل الطرح، قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، وأراضى مقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن على راغبى الحجز، اتباع التعليمات التالية والموضحة بصفحة الأسئلة الشائعة بالموقع الإلكترونى لتجنب غلق الحساب، فأثناء عملية الدخول يرجى التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، لأنه إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ 3 مرات فسوف يقوم الموقع بغلق الحساب، وهو الأمر الذي يتطلب التواصل مع مجموعة العمل من خلال البريد الإلكترونى أو أرقام الهاتف الموضحة بصفحة “اتصل بنا” ليتم إعادة تفعيل الحساب مرة أخرى، ولتجنب غلق الحساب فى حال عدم تذكر كلمة المرور قبل إدخاله للمرة الثالثة، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع، وسيتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصى المسجل على الموقع، مع العلم بأن إدارة المشروع تقوم بتفعيل الحسابات وكلمات المرور لجميع المسجلين بشكل دورى، وهناك فريق عمل يتولى الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين فى الحجز.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه يتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – العبور – الشروق – بدر – العبور الجديدة – السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا أراضى مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة “المقصد”، ومدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف: تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن”، أيضاً، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين – الحي اللاتيني – أبراج صواري – مدينتي – وحدات بمشروع “JANNA” بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) – الحي السكني الثالث “R3” بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع “سكن مصر” بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

وأشار المهندس خالد عباس، إلى أنه يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقاً لسعر الصرف يوم بداية الحجز، طبقاً لما يرد من البنك المركزى المصرى، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، ولا يسمح بالاستفاده بأية مبالغ زائدة من حجوزات مؤكدة سابقة بالمراحل السابقة، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ20 يوماً، ويتم السماح لمن قاموا بتحويل مبالغ كاملة ولم يتم الاستفادة بها والحجز بالمراحل السابقة، بإمكانية الحجز بالمرحلة (الثامنة) وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار أو تحويل مبلغ لاستكمال الدفعة المقدمة، وسيتم إضافة المبلغ بأولوية التحويل لمبلغ 1000 دولار أو الاستكمال، ولن يتم السماح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر سواء للحاجز نفسه أو للغير، إلا بعد الانتهاء من التخصيص في حالة اذا كانت هناك وحدات أو أراض متبقية.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أنه يتم تسجيل التحويلات الواردة قبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس، مع عدم السماح بتعديل أى حجز تم تأكيده على الموقع، وسيتم السماح بإمكانية تعديل الرغبة بعد الانتهاء من تسجيل جميع تحويلات المرحلة للذين لم يتم تأكيد الحجز لهم، حيث سيتم إتاحة مهلة لتلقى تعديل الرغبة على البريد الخاص بالموقع لمدة 4 أيام من انتهاء تسجيل جميع التحويلات، وسيتم تسجيل الطلبات طبقاً لأولوية التحويل البنكى والواردة بكشوف البنك المركزى المصرى.