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وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع مسئولي مشروع سد ومحطة كهرباء جوليوس نيريري بتنزانيا

الجزار: نحن هنا للمرة الرابعة للوقوف على مدى تقدم المشروع بتكليف من الرئيس السيسي
أحمد صبحي 11:50 ص, السبت, 22 مايو 21 11:50 ص, السبت, 22 مايو 21

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استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لسد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري بدولة تنزانيا، بعقد اجتماع مع مسئولي المشروع، بحضور السفير المصرى بتنزانيا، محمد جابر أبوالوفا، ومحمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان.

وبحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسئولى التحالف المصرى المُنفذ للمشروع “شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك”، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لمجموعة السويدى إليكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجموعة السويدى إلكتريك.

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وفى بداية الاجتماع قال الدكتور عاصم الجزار: سعيد بوجودي بهذا المشروع للمرة الرابعة، ونحن هنا للوقوف علي مدى تقدم المشروع بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  الذي يولي اهتماما خاصا للمشروع.

وأضاف وزير الإسكان: نود أن نرسل رسالة للتحالف المصري المنفذ للمشروع، نحن معكم ونقدر جهودكم المبذولة في هذا المشروع، وسنعمل على توفير المستلزمات الطبية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لكم، لتوفير الحماية من الإصابة.

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وأضاف وزير الاسكان: لدينا لجنة مشكلة بقرار وزاري، وتكليف من الرئيس، لمتابعة المشروع، ونقدم تقريرا شهريا عن الموقف التنفيذى لاهتمامنا بالمشروع.

واستمع وزير الإسكان، إلي شرح عن الموقف التنفيذي للمشروع، وانتهاء المرحلة الأولى من تحويل مجرى النهر، وتم عرض فيديو يوضح الموقف التنفيذي.

كما تم استعراض كميات الحفر التى تمت، ونسب تنفيذ الخرسانة المسلحة، والطرق، وموقف تصنيع المهمات، وأعداد العمالة المصرية والتنزانية وغيرهما بالمشروع.

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بقلم أحمد صبحي

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