وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة المنصورة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، بما يليق بمدينة “المنصورة الجديدة” والتى تُعد نافذة الدلتا السياحية.

وتضم المدينة أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

تطل مدينة المنصورة الجديدة على البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كم، وتتوسط المدينة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.

و صدور القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2017 بتخصيص مساحه 5104 فدان لتأسيس المدينة، ثم صدور قرار جمهورى رقم (8) لسنه 2018 بإضافه مساحه 809 فدان ليصبح إجمالى مساحه المدينة 5913 فدان.

وقام وزير الإسكان بوضع حجر الأساس بتاريخ 2017/8/22، وتنفذ مدينه المنصورة الجديدة على أربع مراحل، تبلغ مساحه المرحله الأولى حوالى 2063 فدان.