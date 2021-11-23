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وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر «المنصورة الجديدة» لمتابعة موقف المشروعات

الجزار: لن نقبل بأى تهاون فى جودة تنفيذ الأعمال بمختلف المشروعات
أحمد صبحي 1:07 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 1:07 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات.

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وقال الوزير: “لن نقبل بأى تهاون فى جودة تنفيذ الأعمال بمختلف المشروعات، مؤكدا على ضرورة التنفيذ بأعلى جودة وبأقصى سرعة”.

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بقلم أحمد صبحي

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