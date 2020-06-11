وزير الإسكان يعزل نفسه فى المنزل لمخالطته أحد المصابين بـ «كورونا»

قام بعدد من الجولات الميدانية خلال الفترة الماضية بالعديد من المدن التابعة للمجتمعات العمرانية

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيق العزل المنزلى على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا.

وكان الدكتور عاصم الجزار قد قام بعدد من الجولات الميدانية خلال الفترة الماضية بالعديد من المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

تابع الدكتور عاصم الجزار خلال تلك الجولات المشروعات المختلفة للوزارة من بينها الإسكان الاجتماعي وسكن مصر وكذلك دار مصر. الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يتفقد أول شارع تم تنفيذه بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

الجزار يستعرض إنجازات الوزارة فى 6 سنوات

واستعرض في بيان له إنجازات الوزارة خلال 6 سنوات ماضية لمشروعات الإسكان والصرف الصحي والمرافق وغيرها من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان.



