وزير الإسكان يطمئن على تجارب تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي، بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة موقف إنهاء الأعمال، والاطمئنان على سير تجارب تشغيل المحطة تمهيداً لافتتاحها، ويرافقه فى الزيارة التفقدية مسئولو الوزارة، وقطاع المرافق.

وقال وزير الإسكان : تبلغ طاقة المحطة 800 ألف م3/يوم، وتخدم 4 ملايين نسمة، ويتولى تنفيذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع للوزارة، وتُعد من أكبر محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، حيث تغطى معظم مناطق شرق الإسكندرية.

وتجول الجزار، ومرافقوه بجميع مكونات المحطة، واستمع إلى شرح مفصل عن مختلف مكونات المحطة، وآلية عمل مشروع هضم الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي، والذى يأتى تنفيذه فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

علاوة على الاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، حيث يتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، فى توليد طاقة كهربائية، تغطى أكثر من 60 % من استهلاك المحطة للطاقة.

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع هضم الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، يهدف إلى تطوير وتحسين أداء المحطة، من خلال تنفيذ الأعمال التالية:

إعادة تأهيل المرحلة الأولى لتحسين الأداء ورفع كفاءة المحطة، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم، مما سيكون له أثر إيجابي في تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة وتحسين الوضع البيئي.

الحد من التلوث، وتقليل الروائح الكريهة الناتجة من المحطة، وذلك بتقليل نسبة 30 % من حجم الحمأة الناتجة، واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة في أكثر من استخدام، ومنها إنتاج غاز الميثان.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع هضم الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية لمعالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، يتكون من ٤ هواضم عملاقة بسعة ١٦ ألف متر مكعب، وخزان لاستقبال الحمأة، وخزان لتخزينها، ومبنى التوزيع، وخزانين للغازات ووحدة لمعالجة الغازات الحيوية.. ومبني لتوليد الكهرباء من الغازات الحيوية، وينفذ المشروع اتحاد شركتي المقاولون العرب وشركة سويز الفرنسية، باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا البناء في المشروع، كالشَّدات المنزلقة والخرسانات غير المُنفذة للهواء.

وعلى هامش تفقده للمحطة، تابع الوزير اصطفاف عمال ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، واستعدادهم الدائم لمساعدة الإدارات المحلية بالمحافظة، فى التعامل مع مياه الأمطار، حيث وجه الوزير الشكر لهم، على جهودهم في التعامل مع مياه الأمطار، والتقط صورة تذكارية معهم.