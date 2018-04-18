وزير الإسكان يطلب تجهيز مواقع لإنشاء 120 ألف وحدة جديدة

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، وتنسيق الموقع لوحدات الإسكان الاجتماعي، بموقع "ابني بيتك 6" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مشدداً على أنه سيزور الموقع قريباً، وخلال شهر من الآن يجب أن تك

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، وتنسيق الموقع لوحدات الإسكان الاجتماعي، بموقع “ابني بيتك 6” بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مشدداً على أنه سيزور الموقع قريباً، وخلال شهر من الآن يجب أن تكون المرافق وصلت جميع الوحدات، وكذا الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وصلت لجميع العمارات، ويتم التنسيق لتوصيل الكهرباء، كما تم مخاطبة مسؤولي شركة الغاز لتوصيل الغاز للمنطقة، مشيراً إلى أنه تم البدء في أعمال تنسيق الموقع، والزراعات.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم ويجري تنفيذ وطرح 68 مشروعاً خدمياً مختلفاً، لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بمنطقتي (ابني بيتك 6 – 800 فدان)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، و3 حضانات، و5 وحدات صحية، و9 أسواق تجارية، و9 مساجد وكنائس، ويجري تنفيذ 4 مدارس، و3 حضانات، و3 وحدات صحية، و3 أسواق تجارية، ومسجد وكنيسة، و3 ملاعب، ويجري طرح تنفيذ 6 مدارس، وحضانة، ووحدة صحية، وسوق تجارية، و3 مساجد وكنائس، و4 ملاعب، بينما يجري الإعداد لطرح تنفيذ 3 ملاعب، ومبنيين للخدمات العامة.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي، من مسئولي الهيئة تجهيز مواقع لإنشاء 120 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدن: العبور، 6 أكتوبر الجديدة، بدر، و15 مايو، نظراً للإقبال الكبير على الحجز بهذه المدن.

وخلال الاجتماع تابع الوزير الموقف التنفيذي للوحدات التي من المقرر الانتهاء منها آخر يونيو المقبل، للعمل على دفع عجلة التنفيذ، وتذليل أي عقبات في المواقع المختلفة.​