وزير الإسكان يصل تنزانيا لمتابعة مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة دار السلام التنزانية، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة “جوليوس نيريرى” الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى “المقاولون العرب” و”السويدى إليكتريك” على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

يرافق الوزير فى الزيارة، اللواء محمد عصام، مساعد الوزير، المشرف على مكتب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، رئيس لجنة متابعة المشروع، ومن ممثلى التحالف المُنفذ للمشروع، المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسام الريفى، عضو مجلس الإدارة، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة “السويدى إليكتريك”، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس الشركة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية الميدانية لسير العمل بالمشروع.

وأكد وزير الإسكان أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروع بناء سد “جوليوس نيريرى”، مع ضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الانشائية، وبحيث يصبح هذا السد نموذجاً رائداً ورمزاً للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الافريقية الشقيقة، خاصة أن تنفيذ هذا المشروع القومي سيسهم فى تحقيق آمال وتطلعات الشعب التنزاني الشقيق، للحصول على حياة أفضل، وتنفيذ مشروعاتهم التنموية.