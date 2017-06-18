وزير الإسكان يصدر 73 قرارا لإزالة مخالفات البناء بالعاشر

بدور إبراهيم :



أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 73 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بـ57 قطعة أرض و16 وحدة سكنية، بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون بالمدن الجديدة، من أجل الحفاظ على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم إصدار 57 قراراً لإزالة مخالفات البناء بالقطع التالية: (45 بالمجاورة 40 – 207 بالمجاورة 10 تقسيم أهالي– 2/5 مربع 2 بالمجاورة 2 – 1/2 بالمجاورة 2 تعاونيات – 2/69 بالمجاورة 8 بتقسيم الشرطة بالحي الأول – 829 بالقطاع أ1 بالحي العاشر – 1/79 مربع 1 بالمجاورة 2 بالحي الأول – 210 تقسيم التربية والتعليم بالمجاورة 8 – 3/177 بالمجاورة 7 تقسيم أطباء بالحي الأول – 184 بالمجاورة 23 بالحي الثالث – 79 بالمجاورة 41 بالحي الخامس – 64 بالمجاورة 41 بالحي الخامس – 3/29 بالمجاورة 7 بتقسيم الأطباء بالحي الأول – 121 بالمجاورة 60 بالحي الثامن – 128 بالمجاورة 71 بالحي التاسع – 6/10 مربع 6 بالمجاورة 2 – 151/3 بالمجاورة 7 تقسيم أطباء – 1173 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1199 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك. و 26 تقسيم شرطة بالمجاورة 25 القطعة 303 ونصف القطعة 302 بالمجاورة 13 تقسيم أهالي بالحي الثاني – 110/1 بالمجاورة 6 تقسيم مهندسين – 1033 بالقطاع ب1 بمشروع ابني بيتك بالحي العاشر – 36 بالمجاورة 4 تقسيم شركة العاشر من رمضان – 74 بالقطاع ب1 بمشروع ابني بيتك بالحي العاشر – 1277 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 490 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1281 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 744 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1080 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1291 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1223 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1248 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 783 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 470 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1275 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك. و 1342 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 224 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1036 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1023 بالقطاع ب1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 449 بالقطاع أ1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 672 بالقطاع أ1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 702 بالقطاع أ1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 881 بالقطاع أ1 بالحي العاشر – 718 بالقطاع أ1 بالحي العاشر – 905 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 235 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1042 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 723 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 896 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 715 بالقطاع ج1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1243 بالقطاع د1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1217 بالقطاع د1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 963 بالقطاع د1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 1298 بالقطاع د1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – 706 بالقطاع د1 بالحي العاشر بمشروع ابني بيتك – الفيلا المقامة بالقطعة رقم 4/6 مربع 6 بالمجاورة 2 بالحى الأول)، وتتمثل المخالفات في تقفيل الردود الجانبية، وعمل بروز بالردود بالخارج، وفتح محال بالبدروم، وزيادة مسطح المباني، وعمل مظلة معدنية بمنطقة الردود الخلفي، وتقليل مساحة المنور، وعمل مخزن بالبدروم، والبناء علي كامل المسطح، وتسوية الواجهة الأمامية بإقامة أعمال خرسانية، وضم مساحة الحديقة الخلفية بالدور الأرضي وكذا التراس الأمامي، وعمل مظلة خشبية وتقفيل جزء من الردود وصب أعمدة وبناء غرفة وبناء الردود بالواجهة القبلية، واستخدام البدروم والدور الأرضي بغير الغرض المخصص له، وعمل سلم خارج حدود القطعة، وبناء الدور الثاني علوي وبدروم سفلي أسفل السطحي بالمبني، ودورة مياه وغرفة حارس بالردود، والبناء علي منطقة الرود الخلفي، وزيادة مسطح غرف السطح، وذلك بدون ترخيص، وبالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر.



وأضاف: تم إصدار 16 قراراً لإزالة مخالفات البناء بوحدات مشروع حي السالمية بالمجاورة 50، وهي: رقم (3) عمارة (6) – رقم (2) عمارة (29) – رقم (1) عمارة (30) – رقم (3) عمارة (24) – رقم (2) عمارة (38) – رقم (1) عمارة (20) – رقم (2) عمارة (46) – رقم (3) عمارة (25) – رقم (3) عمارة (47) – رقم (3) عمارة (43) – رقم (2) عمارة (30) – رقم (2) عمارة (40) – رقم (3) عمارة (54) – رقم (3) عمارة (1) – رقم (3) عمارة (57) – رقم (1) عمارة (49)، والمتمثلة في بناء بلكونة وسلم خارج خط التنظيم، ومظلة، وتقفيل المدخل، وتنده من الحديد، وسور حديد وبروز، بالمخالفة للشروط البنائية وبدون ترخيص.



ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.