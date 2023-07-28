وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء وأعمال مخالفة بمدينة السادات

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء وأعمال مخالفة بمدينة السادات، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري الأعمال ومخالفات البناء المقامة من شركتين على قطعتي أرض كائنتين بمنطقة المحور المركزي بمدينة السادات

مخالفات السادات

والمتمثلة في بناء دور ثانٍ علوي لمبنى ترفيهي وتقسيم البدروم، وإضافة جزء للدور الأرضي بالقطعتين والأول بإحداهما وإشغال مساحات مكشوفة، وغير ذلك من مخالفات

وكذا مخالفات البناء المقامة من شركة على قطعة أرض كائنة بجوار موقف السرفيس بالمنطقة السكنية الأولى بمدينة السادات، والمتمثلة في تقفيل مظلات على السور بمنطقة الردود ومطعم وبناء محطة غاز

وكذا الأعمال المخالفة المقامة من شركة أخرى على قطعة أرض كائنة بمحور خدمات الحي الخامس، والمتمثلة في إقامة مخزن وغرفة أمن، ومكاتب وحمامات بالردود، ومنافذ بيع، وكرفان معدني بالردود ومظلة، ومنافذ بيع، وألعاب مائية، جميعها منشآت سهلة الفك والتركيب بمساحات مختلفة، وذلك بالمخالفة للتراخيص الصادرة للقطع.

القاهرة الجديدة

وفي سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات بدون تراخيص بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة

كما تم شن حملة مكبرة للقضاء على العشوائيات وإزالة المخالفات والإشغالات بالمجاورتين التاسعة والسادسة بمنطقة الشباب الجنوبي بالتجمع الأول،

بجانب تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالحى الثالث بالتجمع الخامس وتم رفع الإشغالات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

كما تم تنفيذ حملة بمحور التسعين الجنوبي أمام حى الأندلس لرفع الإشغالات، وكذا رفع الإشغالات بالمحلية الثامنة بالتجمع الثالث.

وتنفيذ الغلق والتشميع وقطع التيار الكهربائي من الخارج للقطعة 156، والقطعة 19 بالحى الثاني بالمنطقة الثانية بالتجمع الخامس.

وتنفيذ قرار الغلق والتشميع بالقطعة رقم 77 تقسيم ت جاردينيا بالتجمع الثالث، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.