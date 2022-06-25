وزير الإسكان يصدر قرارًا بحركة ترقيات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة ترقيات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة، بهدف دفع العمل في المشروعات الكبرى، التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، مؤكداً أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المهندس محمود محمود نعمان السيد، مدير عام شئون المشروعات بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمحاسب مجدي محمد عبد الحميد سالم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإداري والعقارية بجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ( ندباً )، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ومشرفاً على الشئون المالية والإدارية والعقارية بالجهاز، والمهندس أشرف عبداللطيف عبد العليم، مدير عام المرافق بمدينة العاصمة الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما نص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المهندس جمال إبراهيم الدسوقي على، مدير عام التنمية بجهاز تنمية مدينة السادات ( ندباً )، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والمحاسب حسن عبدالباقي صديق، مدير عام الشئون المالية بجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر ومشرفاً على الشئون المالية بالجهاز.

والمهندس سید حسن محمود حسن، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمود محمد لطفي زغلول، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة.

كما شمل قرار الوزير، تولي المهندس حسام محمد محمود قمر، مهندس ميكانيكا أول بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد ومنظومة التشغيل والصيانة للشبكات، والمهندس وليد نبيل عبد العزيز على، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

والمهندس عصام الدين محمد عبد العزيز، معاون هندسی لرئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، والمهندس أحمد عبد الله المأمون الحملاوي، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس هشام أحمد مهدی محمد، المشرف على إدارات الأمن بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق.

ونص القرار، على أن يتولى المهندس حسين محمد الأحمدي سالم، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، والمهندس محمد كامل عبد الله الوهيدي، مهندس مدنى أول بجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، والمهندس محمد متولي صابر عبد ربه، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة العبور ومكلف بمأمورية عمل بجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

والمهندس زعزوع سرول زعزوع محمد، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والمهندس ياسر السيد حامد أبوحسين، مهندس معماري أول بجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

كما تم تكليف المهندس تامر جبر محمد جبر، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس محمد أحمد زكريا عبد الحفيظ، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

والمهندسة رانيا سمير حامد أبو بكر، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندسة إيمان محمد جاد المولى، معاون هندسی لرئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة طبية الجديدة، والمهندسة وفاء حسن عبد الله عبد الله، مهندس مدني ثان بجهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة.

كما شمل القرار، تكليف المهندس محمود إبراهيم الدسوقي عبد الخالق، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد حسین ثابت مرسي، مهندس تخطيط بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ومكلف بمأمورية عمل بجهاز القطاع الأول بالساحل الشمالي، بالعمل نائباً لرئيس جهاز القطاع الأول بالساحل الشمالي.

والمهندس أحمد سمير مروان السيد، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس أحمد محمد نمور إسماعيل، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة.

والمهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، مهندس مدني ثان بجهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، والمهندس محمود أحمد محمود مراد، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة.