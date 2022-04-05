أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً إدارياً بإزالة التعديات ووضع اليد الواقعة على مساحة أكثر من 51 فدانا بنشاط زراعي و 67998 م2 مبان بدون ترخيص داخل كردون مدينة برج العرب الجديدة.

وأكد الجزار مواصلة وزارة الإسكان ، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الحضارى، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

ونص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وتمثلت التعديات ووضع اليد في إقامة نشاط زراعي على مساحة 51 فدانا و9 قراريط و 67998 م2 مبان بدون ترخيص بمنطقة نجع أبو صويلح شرق المدينة وشرق منطقة السكة الحديد، داخل كردون مدينة برج العرب الجديدة.

استرداد نحو 40 ألف م2 بخليج السويس

وفي سياق متصل تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال لجنة استرداد الأراضي والتعديات والإزالات بالمدينة، والتي أسفرت عن استرداد مساحة 40480 م٢ بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، وذلك لعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروعات.