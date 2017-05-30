وزير الإسكان يشهد تشغيل نفق شارع التسعين بالقاهرة الجديدة

بدور إبراهيم: شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشغيل نفق ربط شارعى التسعين الجنوبى والشمالى بمدينة القاهرة الجديدة، والذى انتهت الوزارة من تنفيذه، وتم فتحه للمواطنين منذ أسابيع. وقال وزير الإسكان: النفق تم تنفيذه بتكلفة 70 مليون…

بدور إبراهيم:

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشغيل نفق ربط شارعى التسعين الجنوبى والشمالى بمدينة القاهرة الجديدة، والذى انتهت الوزارة من تنفيذه، وتم فتحه للمواطنين منذ أسابيع.

وقال وزير الإسكان: النفق تم تنفيذه بتكلفة 70 مليون جنيه، وبه 3 حارات مرورية، ويربط شارعى التسعين الجنوبى والشمالى، وأسهم بصورة كبيرة فى تخفيف الكثافة المرورية بالشارعين، وتم تنفيذ مصارف للأمطار بالنفق، لتجنب أى كثافات مرورية شتاء، بسبب الأمطار.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع التسعين الجنوبى، والشمالى أيضاً، اللذين تم طرحهما، وكذا الكوبرى الذى يربط بين شارعى التسعين الجنوبى والشمالى، لنقل الحركة المرورية عند محور محمد نجيب، والذى تنفذه شركة المقاولون العرب.