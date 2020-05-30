وزير الإسكان يشهد التشغيل التجريبي لأحد الكباري الجديدة بمدينة 6 أكتوبر

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقّدية لعدد من مشروعات مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتفقّد عاصم الجزار ومرافقوه التشغيل التجريبى لكوبرى رقم (2) اتجاه طريق الواحات؛ تمهيدًا لافتتاحه، ضمن 6 “كبارى” تهدف لتحقيق السيولة المرورية فى تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى الأوسطي.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية “كبارى وأنفاق وكباري مشاة”، بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي الجاري تنفيذه حاليًّا، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات، وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كم2؛ بهدف تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، وسهولة ربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

الجزار يتفقد عددًا من مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالمدينة لتحقيق السيولة المرورية

وتفقّد الوزير ومرافقوه أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل الأعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين بإجمالي طول 35 كم 2.

كما تابع أعمال إنشاء نفق فى الاتجاه من أكتوبر إلى الدائري، وإنشاء كوبري من اتجاه الدائري إلى طريق الفيوم، لتخفيف الكثافة المرورية بهذه المنطقة حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة أكثر من 30 دقيقة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تفقُّده للمحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي لأهميتها؛ كونها تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، فضلًا عن خدمتها للقطاع الصناعي والإنتاجي.

الوزير يطمئن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويشدد على الانتهاء من المشروعات فى توقيتاتها

وشدّد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها؛ لما ستسهم فيه من تحقيق سيولة مرورية كبيرة.

كما اطمأن الوزير على اتخاذ جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات للإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء جميع العاملين للكمامات، مشيرًا إلى أن صحة وسلامة العاملين فى المشروعات تأتى على أجندة الأولويات.