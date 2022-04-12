عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تابع وزير الإسكان: مشروعات المياه والصرف الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، والتى تهدف إلى تغطية جميع المناطق الريفية بخدمات الصرف الصحى، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تنفذها جهات القطاع المختلفة، (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة – الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يتعلق بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة).