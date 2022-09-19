وزير الإسكان يستعرض مقترح تحديث المخططات العمرانية في ضوء رصد التغير في العمران

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التابعة للوزارة، لاستعراض موقف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، ومقترح تحديث المخططات العمرانية في ضوء رصد التغير في العمران.

وأكد الجزار، على أهمية دور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى ضبط العمران، والذى يتكامل مع دور الإدارات المحلية فى إدارة العمران، ويجب تعميق التعاون والتنسيق بين الهيئة والإدارات المحلية من أجل تحقيق ضبط وإدارة العمران، ومنع النمو العشوائى، وتحقيق الهدف الأسمى وهو منع التعدى على الأراضى الزراعية.

و استعرض مسئولو الهيئة خلال الاجتماع، الإطار الفنى ومراحل إعداد مشروع تحديث المخططات العمرانية، والتى تشمل 3 مراحل، أولها، رصد التغير في العمران للتجمعات العمرانية، وثانيها، تطوير أداء منظومة العمل بالهيئة، وثالثها، المنهجية المقترحة لتحديث المخططات العمرانية، بجانب دلائل العمل المرجعية لإعداد المخططات العمرانية في ضوء المتغيرات الحالية، وتم استعراض نماذج لتطبيق تلك المراحل على أرض الواقع.